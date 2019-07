Tras asaltar el Área 51, toca encontrar al monstruo del lago Ness

El revuelo formado por los casi dos millones de personas que tenía como propósito asaltar el Área 51 ha servido de inspiración para que otras personas se propongan hacer cosas que hasta ahora parecían imposibles, como encontrar al monstruo del lago Ness, asaltar el Vaticano o derrocar al Gobierno de los Estados Unidos.

Bryan Richards es el creador del grupo de Facebook que pretende encontrar al monstruo del lago Ness el próximo 21 de septiembre de 2019 a las 9 de la noche. El evento cuyo nombre es “Nessie can’t hide from us all” (Nessie no puede esconderse de todos nosotros), más de 27.000 personas han confirmado su asistencia. Debido al gran revuelo generado, las autoridades han advertido de los riesgos que puede entrañar esta aventura y es que las gélidas temperaturas del agua, unos 5 grados, pueden hacer que los visitantes mueran súbitamente, debido al cambio de temperatura. Además en cuestión de minutos se pueden levantar olas de hasta 4 metros de altura.

El monstruo del lago Ness es un reclamo desde 1933, año en que los visitantes hablaron por primera vez de una criatura que parecía un monstruo. Desde ese momento cada cierto tiempo surgen nuevas noticias sobre Nessi como por ejemplo el análisis masivo de ADN que se realizó para identificar qué tipo de seres vivos vivían allí, incluido el monstruo.

También existen planes para adentrarse en el triángulo de las bermudas y descubrir porqué tantos aviones y embarcaciones han desaparecido en esa zona del Atlántico. El plan es pasarse por allí después de salir del Área 51.

Existen otros grupos de Facebook, que se proponen cosas más serias como, asaltar el Vaticano o invadir la Casa Blanca o derrocar al gobierno.

