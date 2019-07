Lo que a priori parecía una idea loca y destinada al fracaso o al olvido se ha convertido ya en todo un fenómeno de masas. Todo empezaba cuando alguien creó un grupo de Facebook, “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (algo así como “Tormenta Área 51, no podrán pararnos a todos”), que citaba a todo aquel que lo desease a “apuntarse” a una quedada el próximo 20 de septiembre. El objetivo es descubrir, “de una vez por todas” la verdad sobre los alienígenas y, para ello, nada mejor que citar a cientos de miles de personas en el mismo lugar y tratar, “a bulto” de tomar la base militar Área 51 que, según todas las teorías de la conspiración, es donde el Gobierno de Estados Unidos oculta los descubrimientos relacionados con la presencia de extraterrestres en nuestro planeta.

Y así, lo que parecía una broma, parece que se puede ir de las manos y aunque es más fácil apuntarse al grupo que luego acudir a ese rincón perdido de Estados Unidos a arriesgarse a tomar una base militar, lo cierto es que a la iniciativa ya han dicho que asistirán cerca de 870.000 personas.

Lo soldados que custodian la base ya pueden ir preparándose, porque los “asaltantes” irán armados con “guijarros” y miles de Narutos (Ninjas de Cómic) que “son más rápidos que las balas” y ese viernes (como si de una quedada de botellón se tratara) se reunirán en la atracción turística del Centro Alien del Área 51 y “coordinarán su entrada”.

El propio creador del grupo de Facebook, Jackson Barnes, publicó un post esta semana que no incluía la violencia: “La idea básica es que los Kyles (un equipo de adolescentes musculosos con una inclinación por patear en paneles de yeso) forman la línea del frente, si les alimentamos con suficiente energía de psilocibina (alucinógeno) y toda la base está hecha de paneles de yeso, entonces se volverán locos y se convertirán en un muro impenetrable. Luego, los “Rock Throwers” arrojarán guijarros a la inevitable resistencia (no queremos hacerles daño, solo queremos molestarlos lo suficiente como para no disparar a los kyles tan a menudo). Mientras todo esto sucede, los dos batallones del corredor Naruto correrán a toda velocidad alrededor del flanco norte y sur, y el jutsu de clon de sombra, triplicará nuestros números y abrumará la base (círculo rojo)”.

Sea como fuere, el caso es que la cosa ha trascendido lo meramente anecdótico y esta misma semana el diario estadounidense “The Washington Post” se ponía en contacto con la portavoz de la Fuerza Aérea, Laura McAndrews, quien aseguró que los funcionarios estaban al tanto del evento. Cuando se le preguntó cómo responderían las autoridades a los “asaltantes”, McAndrews dijo que no podía dar detalles sobre planes específicos o procedimientos de seguridad en la base, pero sí que advirtió que el Área 51 “es un campo de entrenamiento abierto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que desalentamos a cualquiera que intente entrar. En cualquier caso, el Ejército siempre está listo para proteger a Estados Unidos y sus activos”.