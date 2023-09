Las uvas con sabor a gominola de Mercadona: ¿Son realmente saludables?

Mercadona siempre encuentra nuevas formas de sorprendernos. Recientemente, han introducido un producto innovador en sus estantes: uvas con sabor a algodón de azúcar. Esta interesante propuesta ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral en los últimos días. Incluso algunos expertos en dietética y nutrición han compartido su opinión acerca de este producto al que han bautizado 'Cotton Candy' y han respondido a la pregunta que todos nos estamos haciendo: “¿Estas uvas son realmente saludables?”.

¿Cuál es el origen de las uvas con sabor a golosina?

El origen de este producto está en Estados Unidos. Concretamente, en el condado de Kern, en el estado de California. Es una creación de David Cain, un ex científico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ahora dirige la investigación en International Fruit Genetics.

Las uvas 'cotton candy' son una creación de International Fruit Genetics Pixabay

Tal y como explican en un artículo en ‘Los Ángeles Times’, “la locura por las frutas de diseño en Estados Unidos se intensificó a fines de la década de 1980. Fue entonces cuando un híbrido de ciruela y albaricoque llamado pluot, desarrollado en California, llegó al mercado. La fruta, que tardó 20 años en desarrollarse, tuvo tanto éxito entre los consumidores que inspiró a más agricultores a invertir en programas de crianza para aumentar las ventas”.

Desde entonces, en California se han estado desarrollando multitud de proyectos de este tipo. Para conseguir resultados tan curiosos como el de las uvas Cotton Candy, lo que debe hacerse es combinar diferentes variedades de uva hasta dar con la adecuada. Para conseguirlo, se extrae el polen de las flores masculinas de la uva y luego se cepilla cuidadosamente sobre los racimos femeninos de la planta objetivo. Esto es algo que se ha hecho desde siglos.

En el caso de Cotton Candy, David Cain, selecciono aquellas variedades de uva que tenían un mayor contenido de azúcar. Fue un proceso que duró más de cinco años de pruebas de cultivo hasta que, finalmente, pudo patentarlas en el año 2010. Desde entonces, la compañía norteamericana ha concedido licencias para producir esta variedad de uva en otros países. En el caso de España, y concretamente Mercadona, la producción corre a cargo de la compañía Agronative, cuya fábrica se encuentra en Cieza (Murcia) y que pertenece al Grupo ‘El Ciruelo’. El envase de ‘Moments’ (nombre con le que han bautizado a su producto) tiene un precio de 2,70 euros.

Con tanto azúcar... ¿Son saludables?

Es razonable que una variedad de uva cuyo sabor es similar al de una gominola, que no contiene pepitas y cuya su carne está siempre turgente despierte bastantes sospechas. Es algo muy insólito y no hay más que probarlas para comprobar lo dulces que son. Ahora bien, ya ha habido algunos expertos que han dado su opinión al respecto… y no es tan negativa como cabría esperar.

“Parece muy malo, pero no lo es tanto", asegura el dietista Fran Susín a través de su cuenta de Tik Tok. Tras mostrar las uvas a su audiencia, Susín ha querido aclarar algunas falsas concepciones en torno a esta variedad de uva: "En contra de lo que piensa la gente, no tienen ni azúcares añadidos ni tienen potenciador del sabor ni son transgénicas", ha indicado.

Respecto a la cantidad de azúcar que contienen, al dietista le parece “excesivo". Una uva normal "tiene aproximadamente de 12 a 15" gramos de azúcar por cada 100 gramos de uva y estas tienen "de 18 a 20 gramos de azúcar". No obstante, Fran Susín concluye "(…) pero ya os digo, son uvas, y como tal, es saludable".