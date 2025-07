Un vacío legal denunciado por el Partido Animalista absuelve a tres personas tras abusar sexualmente de un gallina

Desde el Partido Animalista PACMA han alertado este jueves de que la reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Córdoba supone un "precedente peligroso" y abre las puertas a la legalización de la zoofilia: tres jóvenes fueron absueltos tras abusar sexualmente de una gallina en Córdoba en marzo de 2022, pese a que reconocieron los hechos y publicaron el vídeo en Instagram.

Los hechos probados en la sentencia describen cómo uno de los acusados, bajo los efectos del alcohol, introdujo su dedo repetidamente en la cloaca del animal mientras otro lo sujetaba por las patas.

La acusación particular, ejercida por el Partido Animalista, aportó como prueba un peritaje veterinario que, aunque no examinó físicamente al animal, advirtió del riesgo de desgarros, prolapsos e incluso muerte derivados de esos actos. Sin embargo, la Fiscalía retiró su acusación al no existir exploración veterinaria ni prueba objetiva de lesión, lo que llevó a la absolución, que será recurrida por la formación política.

La reciente reforma del Código Penal no resuelve la situación

Aunque los hechos ocurrieron antes de la reforma del Código Penal de 2023, el resultado habría sido idéntico bajo la legislación actual. La Ley Orgánica 3/2023, que entró en vigor el 18 de abril de 2023, estipula que solo se castigan como delito los abusos sexuales a animales que causen lesiones o requieran tratamiento veterinario. Si no se demuestran tales daños, la conducta queda despenalizada y solo se considera falta, con multa mínima y posible inhabilitación; nunca prisión.

Desde PACMA consideran "inaceptable y peligroso" que el Código Penal permita la impunidad de prácticas sexuales vejatorias probadas contra animales siempre que no estén acompañadas de un daño físico con requerimiento de atención veterinaria. "Esta laguna jurídica habilita situaciones extremas de violencia sexual que no van a ser perseguidas penalmente", apuntan.

El Partido Animalista, que ya abrió debate sobre la despenalización del abuso sexual hacia animales tras la polémica reforma de 2023, exige una modificación urgente del Código Penal que garantice que todo abuso sexual contra animales sea tipificado como delito, sin necesidad de acreditar lesiones físicas, "pues el daño moral, psicológico y la vulneración de la dignidad del animal ya representan agresiones suficientes".