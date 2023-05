«Well aging». O envejecer bien

Como siempre la nueva moda, es decir, lo que creen que más va vender, nos llega con su anglicismo correspondiente. Los que nos han mercadeado desde hace años con el «antiaging», o antienvejecimiento, ahora ven que está dejando de funcionar. El ponte cuatro cremas al día para no envejecer, dale al botox para quitarte las arrugas o hazte cirugías para parecer más joven, que ha defendido la industria de la estética, pretende negar la edad, que parezca siempre menos de la que tienes. Miente, disimula, quítate años. Lucha contra un imposible, esa es su fútil filosofía. Una forma perfecta de forrarse a costa de la pobre salud mental y monetaria de los humanos y humanas «civilizados». Esta colosal industria utiliza millones en cualquier tipo de publicidad, mayormente engañosa, vendiendo humo nocivo a alto precio. Porque, ¿cómo tratando lo de afuera se rejuvenece lo de dentro? ¿Y no es lo de dentro lo que nos asegura una vida mejor y más larga? Pero, además, el «antiaging» está fracasando estrepitosamente; las propias mujeres maqueadas y operadas ven su rostro o cuerpo con uniformidad, cicatrices y sin consonancia con su energía vital. Espero, sí, que este despertar que ya se ve en la calle, mujeres con sus canas y sus bellas arruguitas, llegue a encontrar el por qué en la mayoría. Porque la nueva moda «well aging» nos dice: hay que hidratar bien la piel y utilizar pocos productos y naturales. Hacer gimnasia y yoga facial de manera rutinaria. Hacer ejercicio. Alimentarse bien y buscar el equilibrio emocional. Buenos consejos, sin duda. Pero, ¿cómo conseguir ese equilibrio mente-cuerpo en una sociedad cada día más desalmada y estresante? ¿Cómo buscar ese tiempo cuando se trabaja tanto y con tanto agobio, o no se trabaja, o no con la ganancia merecida? ¿Cómo se consigue envejecer bien en ciudades de soledad, ruido y furia? Las modas siempre se olvidan del contexto. Por eso pasan. Al menos, esta es más barata.