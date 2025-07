Los 3 trucos de empleados de OpenAI para usar ChatGPT como un profesional

La presencia de la inteligencia artificial en nuestro día a día es una realidad. Cada vez más profesionales y empresas cuentan con un recurso que ha llegado para simplificar determinados procesos y ayudar en la toma de decisiones, en especial cuando su uso resulta accesible tanto desde PC como desde el móvil.

La fiabilidad de herramientas como ChatGPT apunta incluso a que llegue a sustituir a recursos como Google, tal como han confesado a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, empleados de la industria tecnológica. No obstante, su labor se asemeja más a la de un asistente, con lo que hasta los trabajadores de la empresa matriz detrás de ChatGPT recurren al chatbot para que les ayude con su día a día.

Asistente, analista e incluso consejero gastronómico

Así lo han confesado los nombres con mayor responsabilidad de OpenAI durante el segundo episodio del nuevo podcast que la empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial ha grabado y que lleva por título “Dentro de ChatGPT, asistentes de IA y desarrollo en OpenAI”.

El espacio lo dirige y presenta Andrew Mayne y ha contado con la presencia de dos de las figuras más notables dentro de OpenAI: Nick Turley, director de producto de ChatGPT en OpenAI y Mark Chen, director de investigación de OpenAI. Tanto Turley como Chen confesaron algunos de los trucos que utilizan a la hora de usar ChatGPT y cuándo recurren a él y el propio Andrew Mayne quiso aportar el granito de arena que le concede su experiencia como comunicador científico de OpenAI.

El primero en desvelar la función a la que más partido le saca fue Nick Turley, que confesó emplear la función de voz de ChatGPT para trasladarle a primera hora de la mañana las tareas pendientes que tendría en el día para que el chatbot sea quien planifique y organice: "De camino al trabajo, lo uso para procesar mis propios pensamientos. Con un poco de suerte, y creo que funciona casi todos los días, tendré la lista de tareas reestructurada para cuando llegue", reconoció Turley.

Tras él llegó el turno de Mark Chen, y el directo de investigación apuntó a una función más específica en la que solicita la ayuda de ChatGPT: le pide que le aconseje sobre qué temas hablar cuando va a conocer a alguien nuevo relacionado con la industria:

"Creo que el modelo puede contextualizar muy bien quién soy, a quién voy a conocer y qué cosas podrían interesarnos"

En una línea de uso más alejada del ámbito profesional pero que tal vez no a todos se nos habría ocurrido se manifestó Andrew Mayne. Para el presentador del espacio, ChatGPT es esa herramienta de apoyo a la hora de tener claro qué puede pedir o qué no cuando come fuera de casa: "Tomo una fotografía de un menú y digo: 'Ayúdame a planificar una comida o lo que sea, estoy tratando de seguir una dieta'", aseguró ante los invitados al programa.

Se trata de una muestra más de la popularidad que están ganando herramientas como ChatGPT, cuyo uso crece entre los profesionales. Sin embargo, tener la visión de aquellos que han sido protagonistas de su desarrollo y saber en qué escenarios echan mano del chatbot puede dar alguna pista adicional para que todo el mundo le saque aún más partido.