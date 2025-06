Sam Altman, CEO de OpenAI, lo tiene claro: "Muchos dicen que ChatGPT es el reemplazo de Google"

La finalidad de los modelos de lenguaje y de los chatbots no acaba de estar del todo clara para los usuarios. Hay quienes ven en aplicaciones como ChatGPT una mera herramienta de búsqueda mientras que otros lo tienen como una enciclopedia a la que pedirle la información de un acontecimiento relevante de la historia.

En una industria que tiene la mirada puesta en la inteligencia artificial general (AGI) y en el hecho de que la tecnología pueda lograr abarcar todo el conocimiento que atesoran los humanos y aplicarlo sin necesidad de éstos, los impulsores de los proyectos todavía tienen que explicar cuál es el motor que impulsa el nacimiento y desarrollo de sus iniciativas, aunque en ocasiones choquen con las previsiones de expertos como Yuval Noah Harari.

ChatGPT solo quiere ser ChatGPT

Cualquier ocasión es buena para exponer las bondades de los modelos de lenguaje, incluso el podcast de un hermano, y ese escenario es precisamente el que ha aprovechado hace escasos días Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa matriz detrás de ChatGPT.

El mayor de la saga de los Altman acudió al programa que su hermano Jack Altman dirige y presenta bajo el título “Uncapped with Jack Altman” en el que mantiene conversaciones con personalidades que admira sobre cuestiones que le parecen interesantes. Y si tienes por hermano mayor a Sam Altman lo suyo es dedicarle un capítulo.

Durante la fraternal conversación, Sam Altman reconoció que ha recibido comentarios acerca de la capacidad que puede tener ChatGPT de sustituir a herramientas convencionales como Google. No obstante, considera que la filosofía de su compañía varía de forma sustancial con respecto a competidores como Meta o la propia Google, al no enfocarse tanto en un modelo de negocio que prioriza la publicidad y hacerlo en uno que ponga al usuario en el centro y no le haga tener remordimientos por haber estado empleando su herramienta durante cierto tiempo.

El propio CEO de OpenAI reconocía haber recibido una confesión por parte de un trabajador de la compañía de Mark Zuckerberg al respecto y que fue el origen de su reflexión: “Alguien que trabajaba en Meta me dijo que en el resto del mundo piensa en ChatGPT como un sustituto de Google, pero en Meta, lo ven como un sustituto de Facebook porque se comunican con él de una forma diferente y les gusta más. No era una cuestión de tiempo, sino que a la gente le gusta navegar por internet sin sentirse peor por hacerlo”, expuso el mayor de los Altman.

Pese a los temores que puedan exponer empleados de otras compañías, lo cierto es que Sam Altman se centra en exponer las diferencias entre Google, Meta o incluso Apple con respecto a ChatGPT y su idea de centrar el funcionamiento en ayudar al usuario:

“Google intenta mostrarme resultados de investigación peores y mostrarme anuncios. Meta intenta manipularme y hacer que siga navegando. Está Apple, que creó este teléfono que me encanta, pero me bombardea con notificaciones y me distrae de todo lo demás. Y luego está ChatGPT, y siento que solo intenta ayudarme con lo que le pido, y eso es genial”

Por supuesto, la objetividad de Sam Altman hablando del proyecto principal de OpenAI no es la mayor, pero hasta el momento la diferencia que apunta en cuanto a las finalidades de los servicios del resto de compañías del sector tecnológico con respecto a ChatGPT están ahí. Veremos si con el paso del tiempo OpenAI mantiene su línea en beneficio de los usuarios como hasta ahora.