ChatGPT gratis: cómo usarlo online en PC y móvil

Si has oído hablar de ChatGPT, el modelo de lenguaje de OpenAI que está revolucionando la productividad personal y empresarial, pero todavía no sabes cómo funciona ni cómo usarlo gratis y sin complicaciones, este artículo es para ti. Aquí encontrarás una guía completa, paso a paso y actualizada, para entender qué es ChatGPT, cómo la inteligencia artificial generativa procesa cada token y por qué el contexto y los prompts bien diseñados marcan la diferencia en los resultados.

ChatGPT no es un simple chatbot; es un asistente virtual capaz de resumir textos, crear correos profesionales, generar ideas de negocio o planificar un viaje en segundos. Incluso puedes elaborar software de programación con esto. Gracias a su enorme base de datos y a un sistema de inferencia avanzado, este modelo de IA se adapta a tus necesidades y multiplica tu productividad sin que tengas que hacer una inversión de dinero muy grande. Además, conocerás las diferencias entre la versión gratuita, ChatGPT Plus y ChatGPT Pro, para que decidas qué plan encaja mejor con tu día a día.

Sigue leyendo y descubre en profundidad cómo sacar el máximo partido a esta herramienta con ejemplos, consejos y trucos que elevarán tu trabajo —o tu estudio, ya que es muy útil si eres un estudiante en el instituto o la universidad— a otro nivel.

Primero de todo, qué es ChatGPT

The Icons for the smartphone apps DeepSeek and ChatGPT are seen on a smartphone screen in Beijing, Tuesday, Jan. 28, 2025. Andy Wong AP

ChatGPT es un modelo de lenguaje que genera texto al reconocer patrones en grandes volúmenes de información. No “piensa” ni “sabe” como una persona: predice la siguiente palabra basándose en ejemplos previos. Por eso puede redactar correos, resumir artículos o explicar conceptos, pero también se equivoca o inventa datos si la pregunta es ambigua. Su diferencia principal frente a un buscador es la respuesta en formato conversacional, adaptable al contexto que proporcionas. Además, tiene una grandísima base de datos y una capacidad de utilizar el lenguaje de forma eficiente que nos permite elevar nuestra productividad y enfocarla al trabajo de una forma óptima.

Con la irrupción de la IA con agentes, la cosa ha cambiado todavía más. La IA puede llevar a cabo investigaciones profundas de temas que le preguntemos e incluso es capaz de dar pasos más importantes todavía, como contratarnos viajes o elaborar itinerarios para los mismos. Es decir, es una herramienta que puede cumplir con todo lo que nos imaginemos.

ChatGPT tiene además dos versiones de pago. ChatGPT Plus, que vale cerca de los 20 € y ChatGPT Pro, que alcanza los 200 €. Sin embargo, la mayoría de las funciones las puedes hacer con la versión completamente gratuita, por lo que no va a ser ningún problema su uso. Puedes utilizar en tu día a día ChatGPT sin problemas y prácticamente sin limitaciones, salvo de uso cuando ya has agotado tus preguntas diarias.

Conceptos clave para entender tu relación con la IA

Cuando conversas con ChatGPT, todo gira en torno a cuatro ideas básicas que conviene dominar. La primera de ellas es el término "token", que es la pieza mínima con la que el sistema trabaja: no es necesariamente una palabra completa, sino un pequeño fragmento de texto o incluso un signo de puntuación. El modelo “mide” el tamaño de tu mensaje y de su respuesta en tokens, de modo que los intercambios muy largos consumen más espacio de memoria y tiempo de cómputo.

Por su parte, el contexto es la información que el modelo mantiene en la conversación: tu pregunta actual, lo que se ha dicho antes y cualquier detalle adicional que añadas. Cuanto más claro sea ese contexto, más fácil resulta que la respuesta sea pertinente. Juntos, estos dos términos son los que más debes tener en cuenta, pero quizás el más importante de forma directa sea el término "prompt".

La inferencia es el proceso interno mediante el cual el sistema, a partir de los tokens y del contexto, calcula cuál es la siguiente palabra probable: no se trata de entender como un humano, sino de estimar probabilidades y generar texto coherente. Finalmente, el prompt es tu instrucción directa: la forma en que formulas tu necesidad. Un prompt bien redactado, con contexto suficiente y peticiones precisas, guía la inferencia para ofrecer resultados útiles y comprensibles. En resumen, entender estos conceptos mejora cada interacción notablemente.

Cómo usar ChatGPT completamente gratis

Lo cierto es que ChatGPT es muy fácil de usar y es completamente gratuito. Simplemente, tienes que acceder a su página web: Chatgpt.com y registrarte de forma sencilla e intuitiva. Incluso puedes iniciar sesión directamente con Google para saltarte este proceso, por lo que no vas a tener mucha dificultad para ello.

ChatGPT guía de uso Esteban García Marcos Propia

Una vez estés dentro, ya podrás utilizarlo sin ningún problema. Al ser el modelo gratuito, no podrás elegir entre los modelos más avanzados, sino que estará disponible el modelo por defecto en ese momento. Como el flujo de actualizaciones es muy rápido en ChatGPT, irá variando con el tiempo.

Además, cuentas con dos aplicaciones completamente gratuitas en Android e iOS, por lo que es una opción excelente para tener en cuenta si necesitamos usarlo con cierta movilidad que no nos ofrecerá un PC.

La aplicación es intuitiva debido a su limitación. En el panel izquierdo tendrás todas las conversaciones que hayas tenido a modo de historial, mientras que la parte central está destinada al diálogo con la IA.

Cómo hacer las mejores preguntas a la IA

ChatGPT en un iPhone Unsplash

Formular buenas preguntas a ChatGPT tiene una piedra angular básica: cuanto más concreto seas, mejores serán los resultados.

Para ello, lo primero que tienes que hacer es definir tu objetivo. En lugar de pedir “Háblame de la Champions League”, especifica “Resume en cinco frases los grandes momentos de la Champions League para alguien joven”.

Segundo, aporta el contexto necesario. Si trabajas sobre un borrador, pégalo entero y señala qué tono o extensión deseas. Además, delimita formato y longitud mediante frases como “usa puntos” o “no superes doscientos caracteres por punto”, para evitar textos demasiado extensos.

Por otro lado, asigna un rol cuando ayude: “Actúa como consultor de marketing” orienta la respuesta hacia un enfoque profesional y divide las peticiones complejas en pasos; así facilitas que el sistema profundice sin perderse.

Es posible que, llegado a este punto, la primera respuesta no te sirva. Pero seguramente sea un punto de partida en el que puedas limar los errores de entendimiento entre tú y la IA para aclarar la cuestión y que el siguiente prompt sí que te valga.

También es importante que tengas en cuenta que ChatGPT nunca va a sustituir a un experto en cualquier cuestión, debes tener mucho cuidado con esto, porque no siempre es fácil de entender, sobre todo si tenemos en cuenta sus amplios conocimientos en todo.

Limitaciones y cómo saltártelas

ChatGPT completamente gratis tiene algunas limitaciones. La más básica de todas ellas es que es una IA que está capada en su uso en el modelo gratuito, lo que hace que no podamos usarla todas las veces que queramos, algo que también ocurre en el modelo premium pero menos marcado. Es por ello por lo que es recomendable que tengas otras alternativas para seguir usando la IA sin limitaciones.

Copilot Esteban García Marcos Propia

La más básica sería utilizar Copilot, la IA de Microsoft, que también utiliza GPT, el modelo de lenguaje creado para ChatGPT por OpenAI, por ello, la IA es prácticamente la misma, aunque incluye otras funciones muy útiles para su uso. Sin embargo, existen otras como Claude o Grok que hacen también un trabajo excelente.