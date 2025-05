Adiós al ADSL: Telefónica cierra sus últimas centrales de cobre

Mañana, martes 27 de mayo de 2025, Telefónica apagará sus últimas centrales de cobre. Este tipo de centrales ha sido clave durante décadas tanto para ofrecer línea fija como para prestar servicio de Internet mediante ADSL, una conectividad ya obsoleta.

La compañía española lleva 11 años clausurando este tipo de centrales, al igual que las demás operadoras con red propia. El motivo es que la tecnología que ofrecen dichos recintos —la conexión por ADSL— resulta mucho menos potente, estable, ecológica y rentable que la fibra óptica. Es por ello que, tras varios años, llega el cierre definitivo.

8.523 centrales cerradas

Según informa Expansión, Telefónica realizará el apagado definitivo de sus centrales de cobre este martes, 27 de mayo. Concretamente, se cerrarán las últimas 661 centrales que continuaban operando. En total, llegó a tener 8.523 repartidas por toda España.

Se trata de un proceso en marcha desde 2014, año en el que se cerraron sus dos primeras centrales: Sant Cugat (Barcelona) y Torrelodones (Madrid). Desde entonces, no ha parado de clausurar este tipo de recintos, al mismo tiempo que ha ido migrando la conectividad de sus clientes de ADSL a fibra.

La fibra es mejor que el ADSL en todos los sentidos. No solo resulta mucho más veloz —un ADSL rápido puede alcanzar los 30 Mb, mientras que la fibra más lenta de las operadoras no suele bajar de 300 Mb—, sino que, además, es mucho más estable, menos nociva para el medio ambiente y más económica de mantener. El ADSL solo se mantenía para ciertos clientes que todavía no podían acceder a fibra, pero la migración ya es prácticamente completa.

Precisamente por ello, tanto a Telefónica como a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) les interesa reemplazar los últimos vestigios de esta tecnología por la fibra. Esto explica que el organismo público fijara el cierre de todas las centrales para el 27 de mayo, incluso antes de lo previsto en un principio, en 2026.

Pionera en Europa

Telefónica no es la única operadora que quiere eliminar el cobre, pero sí la primera gran compañía europea en cerrar las centrales de cobre. Este objetivo es algo que, en los próximos meses y años recientes, también cumplirán otras compañías, poniendo fin a una tecnología obsoleta que nos ha acompañado durante tantos años.