Amazon lanza Alexa+, la versión más avanzada de su asistente de IA, para los primeros dispositivos

La carrera de fondo de la inteligencia artificial tiene muchos competidores y Amazon no quiere quedarse atrás en ella. En su afán por dar una alternativa a sus usuarios la compañía fundada por Jeff Bezos anunció el pasado 26 de febrero Alexa+, una nueva y vitaminada versión de su asistente virtual. Lo que parecía una buena noticia se queda en una versión preliminar con menos de lo esperado y que por el momento solo estará disponible en Estados Unidos.

Alexa+ ya tiene a sus primeros usuarios probando las novedades que ha implementado, que no son todas las que había prometido ni todos los usuarios de los dispositivos de Amazon. Entre los pocos afortunados que están pudiendo catar las novedades de Alexa+ están los usuarios de Amazon Prime con un dispositivo Echo Shoy versiones posteriores. El precio del servicio para los suscriptores Prime será gratuito mientras que quienes no tengan Amazon Prime tendrán que pagar 19,99 dólares por él.

Ha sido el periódico estadounidense The Washington Postquien, a través de una filtración de documentos internos a la que tuvo acceso, pudo confirmar que algunas de las funciones anunciadas por la compañía en febrero no podrán ver la luz por el momento al no cumplir con los estándares de Amazon. Este hecho se ha ido confirmando con el paso de las horas por parte de los primeros usuarios que han interactuado con Alexa+.

Entre las funciones que no han llegado todavía a esta versión beta de Alexa+ está la capacidad de pedir comida para llevar en función de lo que describa el usuario al asistente o la posibilidad de asignar tareas del hogar y mediante reconocimiento facial recordar a cada miembro las que le quedan por hacer.

También se queda fuera una de las funciones más esperadas por los padres: la parte creativa que permitirá a Alexa+ generar una historia con la que entretener a los más pequeños o ayudar a su descanso con un cuento a la hora de dormir contado por el propio dispositivo. Otra función con la que parece presentar problemas es la destinada a resumir documentos o correos electrónicos.

Lo cierto es que las expectativas con Alexa+ eran muy elevadas tras la presentación celebrada en febrero en Nueva York. En ella el director de dispositivos de Amazon, Panos Panay, apuntó la fecha de finales de marzo para el lanzamiento y en eso no ha querido fallar a su comunidad. Hay que reconocer que todos los lanzamientos son complejos y que las primeras fases sirven para pulir características escuchando a la comunidad y viendo qué puede necesitar y qué puede ser fácil darle.