Mi manera de ver las bicis eléctricas ha cambiado: la Fiido Air es bonita, ligera y potente

Siempre que miraba una bicicleta eléctrica como opción de movilidad veía problemas. Si quería mucha autonomía, el peso era imposible de mover sin la ayuda eléctrica. Si era ligera, la autonomía era ridícula, con el extra de que tampoco era tan ligera como para poder dar un paseo si la batería estaba agotada. Todo era difícil.

Para dar solución a estos problemas del mercado, los fabricantes han buscado optimizar al máximo pesos, formas, geometrías, accesorios y autonomías. En este punto perfecto de unión de cosas se encuentra la Fiido Air.

Vista lateral de la Fiido Air Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Es una de las bicicletas eléctricas más ligeras del mercado. La autonomía que tiene no es nada del otro mundo, pero es más que correcta si vemos el resto de apartados. Para mí, lo más importante es su peso inferior a 14 kg, similar al de mi bicicleta de montaña mecánica.

La Fiido Air está fabricada en carbono 700C, de ahí que consiga pesar tan poco. Son en total 13,75 kg.

Aquí tienes un resumen de sus especificaciones principales:

Característica Especificación Peso 13,75 kg Material Carbono 700C Potencia Motor 250 W Batería 208,8 Wh Transmisión Correa Gates (fija) Frenos Disco hidráulico

Desde el primer momento en el que la ves, estás delante de una bicicleta bonita y bien fabricada. Llama la atención a todo el mundo, y no parece un vehículo eléctrico. No pienses en esos cuadros gigantes para almacenar las baterías; aquí Fiido ha hecho todo lo posible para disimular este extra de tamaño, y ha conseguido que parezca una bicicleta estándar.

No digo que parecer un modelo eléctrico sea malo, sino que tiene un punto de elegancia y ligereza visual que gustan. Si te digo que es una bicicleta de ciudad, que quiere ser bonita, te lo crees. Olvídate de todo lo que tenías en la cabeza con otros modelos de batería.

Frontal con luz de la Fiido Air Rubén Ulloa Rubén Ulloa

El diseño nos encanta y tiene muchos puntos positivos. Sin embargo, como adelanto, hay que pagar ciertos peajes. El primero es que su precio oficial es de casi 3.000 euros, aunque en muchos momentos la vais a encontrar por 1.799 euros en la página oficial del fabricante, el precio sigue siendo alto.

Han optado por un manillar recto y de color negro, en un cuadro gris, con tonos mate. En la barra inclinada tenemos el nombre de la marca y poco más. Llama la atención la zona de la tija, con un elemento que sobresale, y con un ligero gesto para tapar la rueda trasera. No sé si buscando ser más aerodinámica o que manche menos; sea como sea, queda bien.

Manillar recto de la Fiido Air Rubén Ulloa Rubén Ulloa

En la zona frontal tenemos una luz blanca, bastante potente, con un pequeño ángulo de inclinación hacia la carretera. En la zona trasera, un piloto rojo que se ve desde bastante distancia.

El primer recorte en la fabricación viene por la parte del control de la bici: no tenemos ni una sola pantalla. En las bicicletas eléctricas esto es fundamental para ver temas como los modos, autonomía o incluso las luces. Aquí no hay nada.

Sistema de freno hidráulico Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Eliminar este elemento ahorra gramos, clave para aligerar el peso al máximo. No obstante, dudo que esta reducción compense lo que se pierde en funcionalidad durante el uso. El fabricante lo intenta arreglar con un reloj que viene con la bicicleta, el Fiido S3. Se conecta por Bluetooth y nos sirve como pantalla, aunque funciona regular.

Visualmente, en la bicicleta solo tenemos un indicador: un botón en la parte superior del cuadro. Este también sirve como lector de huellas para desbloquear la bicicleta. Es un sistema de seguridad que permite activar la asistencia al pedaleo; apagando por completo el sistema eléctrico no existe ningún sistema de bloqueo o seguridad, pero al menos no tendrán la asistencia eléctrica.

Luz frontal Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Desde este mismo botón se controlan los modos de asistencia, ya sea "Normal" o "Sport". Un aro de luz alrededor del lector cambia de color para indicar el modo activo o el gesto realizado. También gestiona el encendido y apagado de las luces de la Fiido Air. Es un sistema simple, pero suficiente si no quieres complicaciones.

En la zona inferior del cuadro hay un interruptor que sirve para activar la entrega de energía de la batería. Ahí también tenemos la conexión de carga. Este conector también nos permite ampliar la autonomía con una batería externa.

Correa Gates fija de la Fiido Air Rubén Ulloa Rubén Ulloa

He probado otros modelos de Fiido. En general, la experiencia con la aplicación es suficiente para no desesperar, aunque a veces es lenta y sufre desconexiones. Funciona mejor que el reloj Fiido S3; este último solo se conectó un par de veces y después resultó problemático de usar, incluso tras intentar desvincularlo y volverlo a vincular. Lo he desvinculado y vuelto a vincular y nada.

La aplicación de Fiido muestra información de la batería, permite controlar el pedaleo asistido y configurar otros aspectos. Incluye un Modo de Depuración para deslimitar funciones, pero este no parece funcionar correctamente.

La aplicación funciona correcta, pero mejorable Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Hay un detalle importante a comentar en toda esta parte del diseño y del uso: el sillín. Aunque en sí es muy cómodo, va con una tija de carbono y lleva un sistema de sujeción con un casquillo que presiona a 90º. Entre el acabado de fibra y este sistema de enganche, el asiento se cae en algunos baches, y no acaba de resultar cómodo.

Se necesita una llave hexagonal para mover el sillín, pero no os preocupéis, la podéis guardar en la zona inferior por si un día quiere usar la bicicleta otra persona. Por cierto, trae en la caja un anti-slip, que resuelve un poco ese tema de que el sillín se baja, pero no acaba de funcionar del todo.

La zona de la tija es compleja para que funcione bien Rubén Ulloa Rubén Ulloa

La Fiido Air cuenta con un sistema bastante particular, porque utiliza una transmisión mediante correa Gates. Es un sistema más ligero que la cadena convencional, y también puede llegar a ser algo más aerodinámico. Esta opción nos permite ahorrarnos la grasa, y va con una relación fija. No hay marchas, es una única unión entre plato y piñón, lo que hace que el uso sin batería sea más limitado.

Viene con llantas de aluminio con radios estándar. No cuenta con ningún sistema de suspensión, por si piensas en el gravel. Aunque los neumáticos de 27,5 están adaptados a otros terrenos más allá de la ciudad, la bicicleta es bastante rígida. Monta un sistema de doble freno de disco hidráulico, con buen recorrido y buena frenada.

El reparto de potencia funciona muy bien Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Por la parte del motor eléctrico, tenemos una unidad con 250 W de potencia. La batería es de 208,8 Wh. Es un motor similar a otros que hemos probado en potencia, con la particularidad de que la Fiido Air pesa unos 10 kg menos que otros modelos; para un usuario ligero, se nota mucho este ahorro.

Es un motor con potencia suficiente, y para un sistema de asistencia de pedaleo funciona muy bien. No he necesitado más en casi ninguna situación. La bicicleta está limitada a los 25 km/h, y se consiguen fácilmente en llano, y con un poco de esfuerzo en alguna cuesta.

Lector de huellas en el cuadro Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Lo que más me gusta de todo este sistema es que el funcionamiento es rápido, y entiende bastante bien el pedaleo. La reacción entre el momento en el que empiezas a pedalear y la asistencia es casi instantánea. El reparto de potencia es muy suave. Es la mejor bicicleta que he probado en este sentido.

El fabricante indica una autonomía máxima de 60 km en condiciones controladas (un poco menos en modo deportivo). En mis pruebas, realizadas en una ciudad con bastantes cuestas y usando siempre el modo deportivo (peso 100 kg), la autonomía ha rondado los 35 km.

Los 50 km son posibles para usuarios ligeros Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Estos valores, como es habitual, varían según la temperatura; muchas pruebas se hicieron en invierno. Mi complexión grande y pesada también influye, algo que no se aplicará a todos los usuarios. En una ciudad más llana, es probable conseguir cifras reales cercanas a los 50 km en modo normal.

La Fiido Air es, sin ninguna duda, una de las mejores bicicletas eléctricas del mercado. Es cierto que puede parecer un precio alto, pero si miras las especificaciones y que muchas veces está por debajo de los 2.000 euros, no lo es tanto. Modelos similares con fibra de carbono se pueden ir por encima de los 3.000 euros, y en algunas cosas son mejores, aunque no en todo.

La fibra de carbono hace a la Fiido Air muy diferente Rubén Ulloa Rubén Ulloa

El gran problema del sillín tiene que tener alguna solución sencilla. Quizás la marca debe buscar un sistema de casquillo doble, que abrace, y no uno que haga presión solamente desde uno de los lados.

Lo mejor sin ninguna duda es la potencia y la fluidez que aporta al sistema el motor. No es el más potente, hay algunos con 350 W, pero para ciudad no hace falta más. No es el que tiene más autonomía, pero es suficiente para una jornada, por muy exigente que sea, entendiendo el uso urbano de la misma.

Ligereza y sencillez Rubén Ulloa Rubén Ulloa

En definitiva, si eres un ciclista urbano que valora por encima de todo la ligereza extrema, un diseño que no grita "eléctrica" y una conducción ágil para trayectos moderados, y estás dispuesto a pasar por alto algunos detalles de software o la peculiaridad de su sillín, la Fiido Air podría ser exactamente lo que buscas.

Lo que sí que es esta Fiido Air es una bicicleta ligera, bonita y muy fácil de llevar. Una opción que te hará cambiar la idea que tienes sobre las opciones eléctricas del mercado.