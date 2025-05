He probado el último Galaxy A de menos de 250 euros: es la mejor compra barata de Samsung

Hace poco compartí el análisis del Samsung Galaxy A16, una de las pocas opciones que cuesta menos de 200 euros. Es un modelo solvente pero que tiene un par de detalles a mejorar. Si quieres un móvil Samsung durante años, sin gastar mucho más, tengo el ideal para ti.

La solución está en este Samsung Galaxy A26 5G, una alternativa bastante más completa a nivel de potencia, y que mantiene parte de la esencia de la marca en un precio más contenido que otros modelos. Es una mejor compra que el Samsung Galaxy A36 5G, ahorrando dinero y manteniendo las mismas (o mejores) características.

Es un Galaxy A de nueva hornada, el fabricante presentó el A16 a finales del 2024. El Samsung Galaxy A56 5G, el Galaxy A36 5G y este Galaxy A26 5G llegaron juntos en marzo, con un pequeño cambio en el diseño y, más importante, la última versión de Android, con la personalización de Samsung ya actualizada además de funciones de Inteligencia Artificial. Ahora mismo puede no ser tan importante, pero a largo plazo tendrá más actualizaciones que el A16, y se puede notar.

El otro cambio de los modelos del 2025 es menor, y es la decisión de que el módulo de cámara sea una una pieza alargada única. E vez de tener las cámaras independientes como ocurre en el A16, y también en la familia S25. Veremos qué sucede en el futuro.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

El diseño de este móvil es el habitual de la familia Galaxy A. Es algo que notamos a la vista y que también se nota también en la mano gracias a su buena fabricación. Tiene un pequeño gesto en la zona de los botones (control de volumen y desbloqueo) que hace Samsung desde hace algunas generaciones en esta gama. Este detalle es cómodo, y ayuda a situar el teléfono. Sin alardes. Pero nos gusta.

Samsung siempre apuesta por sus paneles: Super AMOLED, mucho color, gran contraste y buenos ángulos de visión. Es lo que tenemos en este Galaxy A26 5G, al que le sumamos 120 Hz, un brillo solvente para la mayor parte de situaciones y una cámara con notch.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Los márgenes grandes y esta “ceja” son los puntos débiles de una pantalla, que cumple. El lector de huellas no está en pantalla, sino en el botón de desbloqueo.

Uno de los grandes saltos con el modelo inferior es el procesador, aquí tenemos un rendimiento mucho mejor, y que está a la altura del modelo superior. El procesador que ha escogido Samsung es propio, está bien optimizado, y nos ha dado un rendimiento más que correcto en el día a día. Para usuarios que necesitan redes sociales, aplicaciones de mensajería y alguna cosa extra, no se necesita más.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

La batería preocupa a muchos usuarios. Pero aquí, no será un problema. No tenemos una batería excelente, pero es notable. Ningún usuario necesitará más batería. El día de uso está garantizado incluso para los más exigentes, algunos que usen menos el teléfono pueden rondar los 2 días.

Se agradecería en este caso que el fabricante apostara por un poco más de carga rápida, está lejos de algunos de sus rivales.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Si compras un smartphone en este año 2025, quieras o no casi va a tener inteligencia artificial. Lo más importante de todo es entender para qué sirve, qué funciones trae y qué no todos los fabricantes son iguales.

Samsung apuesta por muchas funciones para el usuario común. Por ejemplo, el “borrador mágico” es muy útil para eliminar objetos de las fotos. En mi caso, es una de las que más uso.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Las otras funciones a tener en cuenta son la “Selección con IA”: te permite hacer una búsqueda de algo que tienes en la pantalla de manera sencilla. Perfecto para cuando estás navegando por una red social, ves algo que te gusta, y quieres saber qué es, le das a la parte inferior de la pantalla, se activa, seleccionas el elemento y te lo reconoce y hace una búsqueda en Google.

También trae la opción de “Leer en voz alta”. Desde el propio navegador de Samsung, seleccionas esta función y lo que hace es leer la información de la página por la que estás navegando para que puedas escuchar ese contenido. Por ejemplo, podrías estar escuchando este análisis sobre el Samsung Galaxy A26 5G de manera sencilla, sin leer. Perfecto para el coche.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

¿Qué contar de las cámaras? Pues la verdad es que la firma coreana siempre hace un trabajo considerable en este apartado, y podemos decir como pequeño aviso, que tenemos un conjunto equilibrado.

En la zona trasera hay dos cámaras que vayamos a usar. La cámara principal ofrece buenos resultados, incluso en situaciones difíciles (poca luz o contrastes fuertes), consigue hacer buenas fotos, un sensor con buen detalle, colores bastante correctos y buena interpretación.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Las fotografías tienen el estilo característico de Samsung: colores vivos y alto contraste. Que llame la atención, y todos sabemos que esto gusta.

En la zona trasera, la segunda cámara es un ultra gran angular. Esto tiene un rango de visión más grande. Es de peor calidad, pero en estos precios no es habitual encontrar esta cámara o si la hay es peor que esta. Aquí lo ha hecho muy bien, y tenemos fotografías superiores a la media. Comentar que esta cámara me gusta más en este modelo que en el Samsung Galaxy A36 5G que es más caro.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

La cámara delantera es correcta, aunque debería mejorar en algunas situaciones, donde a veces no da toda la calidad que debería. Correcta, pero peor que otros modelos similares. En resumen, las fotografías tienen un buen nivel general.

Y para acabar esta parte de las cámaras quiero hablar del vídeo. Tenemos resolución 4K en la cámara principal. Un vídeo solvente, bien a nivel de color, buen contraste, le falta algo de estabilización.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Lo más importante de este Galaxy A26 5G es que es un smartphone de Samsung. Para lo bueno y para lo malo. Digo esto porque es familiar, si estás buscando un teléfono y vienes de otro modelo del fabricante, el salto es más fácil.

El software es parecido a lo que ha usado la marca desde hace tiempo, con más funciones y novedades, y con novedades en inteligencia artificial. El diseño está bien conseguido, y la pantalla tiene la calidad mínima, color, brillo y fluidez.

Samsung Galaxy A26 5G Rubén Ulloa Rubén Ulloa

El rendimiento cumple con lo que se demanda en este precio, y la batería suficiente para cualquier situación, al menos para un día de uso. Las cámaras han sido una grata sorpresa porque el ultra gran angular ofrece más de lo esperado.

Comprar en Amazon el Samsung Galaxy A26 5G

Samsung ha hecho un buen teléfono, no es el mejor en este precio, pero seguramente sea el más fácil de recomendar para mucha gente por facilidad de uso, actualizaciones del sistema operativo, inteligencia artificial y cámaras. No le puedes pedir mucho más a un teléfono que cuesta entre 200 y 250 euros, y no tiene ningún punto débil.