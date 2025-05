He probado un móvil Samsung de menos de 200 euros, y es el móvil barato que necesitas

Durante las últimas semanas he usado el Samsung Galaxy A16 5G, una de las opciones más baratas dentro del mercado Android, y una alternativa muy interesante dentro de los móviles de la marca coreana, ya que en un mercado que sube de precios de manera constante, ofrecer un producto por menos de 200 euros, es un caso bastante extraño.

Sin duda Samsung es una de las marcas que más gustan a los usuarios, y eso ayuda a que la experiencia general sea conocida y todos tengamos bastante claro un hecho diferencial,es fácil de usar gracias a que tiene un software que la gente ve y reconoce.

Este teléfono está disponible en dos versiones, por un lado una alternativa 4G con un precio que ronda los 120 euros, y otra 5G, que hemos probado nosotros que se sitúa algo por encima de los 150 euros. Pero de todos estos la clave es comprar la opción que tiene algo más de los 4 GB que vienen con el modelo estándar, ahí nos dará una mejor experiencia. Esos modelos se sitúan entre 150 y 180 euros.

Diseño y fabricación

El diseño es el habitual de Samsung Elisa Piñón Difoosion

Lo primero que vemos claro en este caso es que tenemos un dispositivo que es muy fácilmente reconocible, Samsung ha apostado en este Samsung Galaxy A16 por usar el diseño de la familia S25, y eso es positivo para muchos usuarios. Al final tenemos un Samsung y sabemos que tenemos un Samsung, marca en la que confiar. Es bastante grande, aunque la verdad es que sigue la tendencia del mercado.

Es un teléfono que pese a estar fabricado en plástico, transmite muy buenas sensaciones a la mano. Si lo comparamos con otros modelos de otros fabricantes de este precio, aquí tenemos unmóvil más completo y que en la mano da una sensación de más calidad. Tenemos un par de detalles a tener en cuenta: los módulos de cámara están independientes y también tenemos una pequeña marca en la zona del botón de desbloqueo (donde tenemos un lector de huellas) y control de volumen.

Pantalla y sonido

La pantalla AMOLED es fluida y con color Rubén Ulloa Rubén Ulloa

La pantalla tiene la firma de Samsung, un panel de 6,6 pulgadas de tipo AMOLED, esto nos garantiza un buen nivel de contraste y unos colores intensos. Está claro que la pantalla no va a llamar la atención, pero al menos el brillo máximo se sitúa cerca de la barrera de los 1000 nits que es una de esas medidas “estándar” para poder usar el teléfono en situaciones complicadas.

Tampoco es la pantalla más rápida del mercado, pero con 90 Hz nos da una experiencia fluida, si lo comparamos con la mayor parte de sus rivales está por detrás en número, pero la verdad es que en el uso del día a día el panel del Samsung Galaxy A16 es más que solvente.

Mucho color y buenos ángulos de visión Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Quizás de todo esto lo que menos me gusta es que tenemos unos márgenes bastante grandes, la optimización del Samsung Galaxy A16 no es la mejor, de hecho hay modelos con más pantalla bastante más pequeños. También tenemos notch (esa pequeña ceja en la cámara delantera), que ocupa más que una cámara en pantalla estándar. No es mala pantalla y diseño, pero tiene cositas a mejorar, es cierto que la versión más barata no tanto, pero la opción 5G con más RAM, pues está lejos de lo que ofrece Xiaomi o realme en estos precios.

También perdemos una de las características que sé que muchos estáis buscando, no tenemos Jack de 3,5 mm para auriculares. La clavija para auriculares es una ausencia cada vez más habitual, y aquí no iba a ser diferente. El sonido está bien, aunque es algo más bajo de lo que me gustaría.

Rendimiento y batería

Un móvil grande pero con gran batería Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Todo esto no estaba mal, el gran problema de este Samsung Galaxy A16 viene por otro lado, y es que el rendimiento es mejorable, aunque es cierto que la optimización del sistema compensa posibles problemas y con las versiones con más memoria nos encontramos un teléfono solvente para el día a día. Podríamos pedirle un extra, pero para las acciones más habituales estamos contentos, lo que sí, cuidado en exigirle con muchas aplicaciones, porque ahí el teléfono se queda corto.

Si eres un usuario de WhatsApp, Facebook (te recomiendo Facebook Lite) y poco más, este Samsung Galaxy A16 podemos decir que es perfecto para ti. Si buscas un extra, te recomiendo que vayas a por el Samsung Galaxy A26, ahí Samsung da bastante más por un precio que no está tan lejos.

A este funcionamiento correcto ayuda que la personalización de Samsung está bien optimizada, y además tenemos todas las ventajas de usar un móvil Galaxy. Con esto me refiero a que podemos optar por muchas cosas propias, tales como Samsung Pay, Samsung Knox, y una mejor integración con el ecosistema.

Lector de huellas en el botón de desbloqueo Rubén Ulloa Rubén Ulloa

Además Samsung hace una cosa muy bien, y es que nos ofrece muchos años de actualizaciones, más que todos sus rivales en estos precios, lo que nos garantiza que el teléfono tendrá un buen paso del tiempo. Lo único a tener en cuenta es que ahora mismo no tenemos la última versión de Android. Raro esto.

Muchos de vosotros estaréis preguntando por la batería, os dejo la cifra por aquí, son 5000 mAh, como casi todos, y es la cantidad que ahora mismo está asegurando una autonomía correcta. No vas a tener problema para el día a día, así que por ahí podemos estar tranquilos. La carga es algo lenta, necesitas más de hora y media, es un teléfono que pide una conexión toda la noche para cagarse.

Cámaras

La cámara principal funciona muy bien Elisa Piñón Difoosion

En el apartado de las cámaras Samsung ha decidido que su cámara principal tenga 50 megapíxeles, un sensor de alta resolución, que hemos visto en muchos teléfonos, y que en general funciona bien. Para situaciones con buena luz es una buena cámara, cuando falta un poco vemos algunas cosas a mejorar, pero nada grave.

Tenemos una segunda cámara en la zona trasera, de las que puedes usar, que en este caso se trata de un sensor ultra gran angular, si te preguntas qué es esto, te permite tener más campo de visión, pensando en viajes, plazas, o interiores. Es una cámara bastante peor que la principal, pero como acompañamiento, viene bien.

La cámara delantera es correcta, para algunos selfies o para alguna videollamada, cumple. Por el lado del vídeo, ningún sensor ofrece 4K, tampoco es obligatorio, pero llama la atención. La aplicación es completa y fácil de usar.

¿Vale la pena el Samsung Galaxy A16?

Un teléfono equilibrado por 150 euros Elisa Piñón Difoosion

Si buscas un teléfono barato, este Samsung es perfecto para ti. Más si vienes de Samsung. La experiencia es conocida, el rendimiento es bueno en las opciones con más memoria y tenemos buen software, buena batería y una cámara principal solvente. También nos ha gustado el diseño y la pantalla, aunque aquí con algunos “peros”.

Los marcos de la pantalla deberían estar algo más optimizados, y el rendimiento si no compras la versión algo más cara es mejorable. Si quieres una experiencia familiar, yo te recomiendo el Samsung Galaxy A26, me parece una compra más redonda.