Años esperando una nueva temporada de 'Luther' y resulta que su final ya se contó en una película

No recuerdo muy bien dónde vi la serie Luther, la de 2010, no la nueva que apareció en 2021 y que no fue sino un desafortunado remake de la que hoy nos ocupa; creo que fue en Prime Video, aunque actualmente y por desgracia no puede disfrutarse en streaming en ninguna de las numerosas plataformas de vídeo a la carta que pueblan nuestros televisores y otros dispositivos.

Sea como fuere, la empecé por el mero hecho de que la protagonizaba Idris Elba, uno de los actores favoritos de muchos de nosotros, estoy convencido de ello, aunque a temporadas haya dejado de lado la interpretación por otras pasiones, como ser DJ.

Ahora, el que fuera elegido como el hombre más sexy del mundo en 2018 según la revista People, volverá muy pronto a la pantalla con Jefes de Estado junto a John Cena, un anuncio que me ha hecho acordarme del thriller/drama policiaco y de cómo llevo esperando desde su "conclusión" en 2019 una temporada que continúe donde lo dejó la quinta. Y resulta que esa continuación ya existe.

Luther tenía otro caso

Se trata de Luther: Cae la noche, una película estrenada en 2023 en Netflix que retoma la historia de John Luther, el atormentado detective londinense. Dirigida por Jamie Payne y escrita por Neil Cross, creador de la serie, la cinta comienza justo donde lo dejó la serie, con Luther en la cárcel y sin rastro de Alice (ni de su cuerpo).

Sin entrar en spoilers, en este film, el detective se enfrenta a un caso que lo empuja al límite, mientras lidia con las consecuencias de su pasado y un nuevo villano interpretado por Andy Serkis. La película mantiene la atmósfera oscura y el ritmo frenético de la serie, con Idris Elba entregando, como siempre, una actuación para recordar.

¿Cierra realmente la historia?

Eso sí, para los fans que, como yo, esperaban una sexta temporada, Luther: Cae la noche puede ser una sorpresa agridulce. Por un lado, satisface la necesidad de ver a Luther de vuelta; por otro, su formato cinematográfico y su narrativa cerrada plantean dudas sobre si habrá más historias. La película parece diseñada para funcionar como un epílogo, aunque Neil Cross ha insinuado en entrevistas que el universo de Luther podría no estar del todo concluido.