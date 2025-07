Así fue la primera llamada con un iPhone: una broma improvisada que pasó a la historia

Steve Jobs siempre fue conocido por la forma en la que presentaba los productos de Apple. Simuló usar el iPad sentado en un sillón, sacó el MacBook Air de un sobre para mostrar su delgadez y realizó la primera llamada con el iPhone de una manera muy especial: pidiendo 4.000 cafés a una famosa cadena de cafeterías.

Jobs era un reconocido amante del café, así que le pareció una buena idea llamar a un Starbucks y pedir 4.000 cafés. Fue una broma que, aunque posteriormente requirió una disculpa, convirtió —sin quererlo ni beberlo— a un barista anónimo en la primera persona en recibir una llamada desde el dispositivo que cambiaría la historia de la tecnología.

Un pedido un tanto atípico

En otra presentación, la de FaceTime, Jobs también realizó una llamada, esta vez a Jony Ive, entonces jefe de diseño de la compañía. Esa llamada parecía estar preparada, al contrario que la primera realizada con el iPhone, que fue totalmente improvisada… o al menos eso aparentaba.

Tras explicar las tres características que hacían único al iPhone, Jobs tomó su unidad de demostración y llamó a un Starbucks. Cuando le atendieron, pidió nada más y nada menos que 4.000 lattes para llevar. Eso sí, antes de que la persona pudiera contestar, el cofundador de Apple aclaró rápidamente: "No, solo bromeaba, me he equivocado de número. Adiós".

Según recoge Marketing Mind, la llamada fue completamente real y no estaba preparada. Ying Hang Zhang, la trabajadora que contestó, descubrió años después que había sido la primera persona ajena a Apple en recibir una llamada desde un iPhone. Así lo contó: “Me siento muy feliz y afortunada de haber tenido la oportunidad de hablar con él”.

Ese momento, que parecía una simple broma, se convirtió en una de las anécdotas más icónicas de Apple. Con una sola llamada, Steve Jobs no solo presentó un nuevo producto, sino que dio comienzo a una nueva era tecnológica. Y todo empezó pidiendo 4.000 cafés para llevar.