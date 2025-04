Así funciona Meta AI en WhatsApp: 20 trucos que puedes usar con el nuevo círculo azul del chat

¿Cuántas veces has estado en mitad de una conversación importante, te ha surgido una duda y has tenido que salir corriendo a Google? Nosotros te confesamos que lo hemos hecho muchas más de las que nos gustaría admitir, pero lo bueno es que ya no tendremos que hacerlo más. Con la llegada de Meta AI, la inteligencia artificial desarrollada por la empresa de Mark Zuckerberg, ahora puedes disfrutar de una experiencia completamente nueva dentro de tus chats de WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.

¿Qué es Meta AI y cómo se integra en WhatsApp?

Si últimamente ha visto un círculo azul (o violeta, según tu percepción del color) deambulando por la app de WhatsApp, no estás alucinando: es el nuevo asistente conversacional de Meta, muy parecido a ChatGPT o Bard, que viene a facilitarte la vida con respuestas instantáneas y sugerencias creativas personalizadas. Está diseñado para que puedas pedirle tareas cotidianas como responder dudas, redactar textos, traducir mensajes, ofrecer recomendaciones de restaurantes, ayudar a planear viajes o incluso explicar conceptos complejos de forma sencilla.

A los usuarios de iPhone, el círculo azul les saluda directamente en la pantalla principal de WhatsApp, justo en la esquina inferior derecha de la lista de chats. En caso de usar Android, está un poco más escondido, pero es igual de fácil llegar a él: tendrás que tocar el botón de "+" para abrir un nuevo chat, y ahí lo encontrarás. En ambos casos, una vez que lo usas, ya se queda anclado en tu lista de chats como si fuera tu mejor amigo. Puedes eliminar la conversación siempre que quieras, pero ojo, porque el botón de Meta IA no se puede desactivar ni suprimir permanentemente de la interfaz.

Esta IA utiliza actualmente el modelo Llama 4, y es capaz de responder utilizando tanto su base de conocimientos como búsquedas en Internet. Ahora que ya sabes qué es este chatbot y cómo se integra en la app de mensajería más utilizada del mundo, te mostramos una lista de trucos prácticos para sacarle el máximo partido al círculo azul de Meta AI en WhatsApp.

Resúmenes rápidos de textos largos

Es capaz de hacer algo tan básico y fundamental como resumir un texto largo Silvia Fernández/Difoosion

¿Te ha llegado un mensaje larguísimo o un documento que parece no acabar nunca? Con Meta AI puedes olvidarte de leer todo el rollo. Solo tienes que copiar el texto, darle al círculo azul y decirle: "Resume esto, por favor". En un par de segundos, tendrás una versión corta y fácil de entender, perfecta para no perder el tiempo, ideal para estudiantes, profesionales o para cualquiera persona que se vea sobrepasada de información.

Traducción instantánea de mensajes

Olvídate de acudir a otras apps para traducir Silvia Fernández/Difoosion

Otra función bastante útil es la traducción directa de textos. Si tienes amigos que hablan otros idiomas o estás en un grupo con gente de diferentes países, puedes usar Meta AI para traducir cualquier fragmento de conversación. Solo tienes que escribir algo como: "Traduce esto al español: Hello, how are you doing today?" y en segundos tendrás la traducción lista. Lo mejor es que no necesitas copiar el texto a Google Translate: todo se hace sin salir de WhatsApp.

Redacción de mensajes más formales o creativos

Si no sabes cómo arrancar un mensaje, también te ayuda Silvia Fernández/Difoosion

Si, como a mí, te cuesta arrancar mensajes importantes y serios, o que requieran un poco más de simpatía o ingenio, Meta AI puede ayudarte a crear mensajes personalizados para distintas situaciones. Además, también puede ayudarte a reformular cualquier mensaje ya escrito según el tono que desees. Para hacerlo, es tan fácil como indicar el tipo de mensaje que necesitas, ya sean unas disculpas por cancelar una cita o una felicitación de cumpleaños a una amiga, y la IA generará un texto adecuado que puedes usar directamente o modificar según tus necesidades.

Revisión ortográfica y gramatical de textos

Para los que no están seguros de lo que han escrito Silvia Fernández/Difoosion

Antes de enviar un mensaje importante, puedes pedirle a Meta AI que le eche un vistazo a la gramática, ortografía y tono de lo que has escrito, para no meter la pata en nada. Solo tienes que compartir el borrador del mensaje con la IA y decirle que lo revise. En un momento, te dará sugerencias para mejorar la claridad, corregir posibles fallos y ajustar el tono según el destinatario, asegurándote de que tu mensaje suene perfecto y profesional.

Ayuda a planificar eventos o viajes

Con Meta AI, lo de planear un viaje in extremis ya no será un problema Silvia Fernández/Difoosion

¿Estás organizando una quedada, un viaje de amigos o simplemente una cena en tu casa? Meta AI puede echarte un cable con ideas, recomendaciones y hasta ayudarte a organizarlo todo paso a paso. Puedes preguntarle algo como: "¿Me ayudas a planear un finde barato cerca de Madrid?", y en segundos te suelta opciones de alojamiento, sitios donde comer y planes que hacer. También puedes pedirle que te haga listas, menús o incluso un itinerario personalizado.

Uso en conversaciones grupales

Muy útil en chats grupales Silvia Fernández/Difoosion

Una funcionalidad particularmente útil (y curiosa) es la posibilidad de invocar a la inteligencia artificial en los chats grupales, además de los individuales. Para hacerlo, solo tienes que escribir "@Meta AI" y empezarle a hablar como si estuvieras mencionando a uno más de tu grupo: puede responder dudas, buscar info o echar una mano con cualquier cosa que necesitéis. Ideal para cuando nadie tiene claro algo... y tampoco hay ganas de ponerse a buscarlo.

Búsqueda rápida de información sin ir a Google

Busca cualquier cosa como si estuvieras en tu navegador de confianza Silvia Fernández/Difoosion

Una de las funciones más básicas, pero también más útiles, es la capacidad de hacer preguntas sobre cualquier tema. Desde curiosidades históricas hasta dudas científicas o definiciones de cualquier término, Meta AI está ahí para ayudarte. Como si estuvieras buscando en Google, vaya, pero sin abrir el navegador. ¿Quieres saber qué tiempo hará mañana en Logroño, cuándo es el próximo festivo o qué significa "disruptivo"? Pregúntalo y asunto resulto.

Explicaciones sencillas de temas complejos

Te explicará con palabras sencillas hasta el tema más enrevesado Silvia Fernández/Difoosion

Meta AI también está entrenada para explicarte conceptos técnicos, científicos o culturales de forma clara, incluso si no tienes ni idea del tema. Por ejemplo, si en una conversación alguien menciona algo que no entiendes, puedes escribir: "Explícame qué es la inflación como si fuera un niño de 10 años". La IA te lo explicará con un lenguaje sencillo, adaptado a tu nivel, para que puedas seguir el tema sin perderte. Es como tener a un amigo que te traduce lo complicado a algo entendible, sin salir de la aplicación.

Corrección de información

Evidentemente, Meta AI no es perfecta, así que si notas que te ha proporcionado datos incorrectos o información desactualizada, puedes decírselo sin problema, que no se va a enfadar. Una vez le indicas el fallo, normalmente te pedirá perdón y te dará la versión correcta o actualizada. Sin embargo, esto es una prueba más del cuidado que tenemos que tener con la inteligencia artificial y no creernos a pies juntillas todo lo que nos dice.

Lluvia de ideas

Ante la falta de inspiración: Meta AI Silvia Fernández/Difoosion

¿Te has quedado en blanco y necesitas un pequeño empujón? Meta AI puede sacarte del apuro. Desde títulos para un trabajo o nombres para el grupo de música que estás pensando en montar, hasta frases originales para una felicitación, solo tienes que pedirlo. Es tan fácil como decir lo siguiente: "Dame ideas de..." o "¿Cómo puedo felicitar a un amigo de forma original?". Te lanza un montón de sugerencias para que elijas, combines o simplemente te inspires.

Listas, recordatorios y organización personal

Aunque luego añadas o cambies cosas, es un buen punto de partida para empezar a organizarte Silvia Fernández/Difoosion

Aunque WhatsApp no tiene funciones de calendario o recordatorios integrados como otras apps, puedes usar Meta AI para crear listas personalizadas o estructurar tus tareas. Por ejemplo, puedes pedirle una lista con lo que necesitas para tu próximo viaje a "X" lugar, o que organice tus tareas del día por orden de prioridad. Como ves en la captura de pantalla, te monta una lista que puedes copiar en notas para ir tachando cosas o simplemete dejarla ahí para ir consultándola.

Juegos interactivos sin salir del chat

Después de muchos años, despídete del "yo nunca" Silvia Fernández/Difoosion

Esto si que no te lo esperabas: si estás harto de juntarte con tus amigos y acabar recurriendo siempre al clásico "Yo nunca" o a los mismos juegos de siempre, puedes pedirle a Meta AI que te proponga otras cosas: verdad o reto, adivinanzas y hasta un trivial. Por poder, hasta tienes la opción de decirle de jugar al "piedra, papel o tijera" cuando está solo. Pruébalo, porque es una forma curiosa de entretenerte cuando tienes tiempo libre o quieres animar o una quedada, y el chatbot también es capaz de adaptarlos a diferentes niveles de dificultad.

Recomendaciones de entretenimiento

Deja de perder el tiempo pensando qué puedes ver esta noche Silvia Fernández/Difoosion

Atención, todos aquellos que se pasan la vida haciendo zapping entre plataformas de streaming y siempre acaban poniendo un capítulo repetido de Aquí no hay quien viva. Si no sabes qué ver esta tarde, pregúntale a Meta AI y no te compliques la vida. Además, puedes contarle un poco tus gustos, cuáles son tus pelis o series favoritas o tus preferencias en ese momento concreto, y así te ofrecerá un montón de recomendaciones hechas a tu medida.

Información detallada sobre películas y eventos

Meta AI también puede ayudarte si quieres obtener más información sobre un evento concreto. Le puedes pedir una sinopsis completa de una película, preguntarle quién sale, quién la dirige o incluso qué tal está valorada en webs de prestigio como Rotten Tomatoes. Y si lo que buscas es información sobre conciertos, exposiciones o partidos, también te la da al momento.

¿Rotten Tomatoes, FilmAffinity o IMDb? No hace falta Silvia Fernández/Difoosion

Asesoramiento para compras

Con Meta AI, hasta tus dudas en cualquier compra empezarán a resolverse Silvia Fernández/Difoosion

Meta AI se enfunda el traje de experto/recomendador y te asesora antes de hacer una compra importante. Puedes preguntarle por marcas, modelos, ventajas, si algo merece la pena por el precio que tiene o, directamente, que te recomiende productos con determinadas características. Te dará una idea general para ayudarte a decidir, aunque si es un tema serio, siempre conviene mirar un poco más por tu cuenta antes de tomar una decisión final.

Análisis comparativos

Compara productos o ideas en un abrir y cerrar de ojos Silvia Fernández/Difoosion

¿No sabes qué elegir entre varias opciones? El asistente de Meta también puede ayudarte a comparar. Ya sea entre dos móviles, dos tipos de dieta o incluso ideas que no tienes del todo claras, le puedes pedir que te diga los pros y los contras de cada una. Lo pone todo clarito y ordenado para que te sea más fácil decidir sin darle mil vueltas, como haces siempre.

Creación de poemas, chistes e historias originales

Esto le va a encantar a tus amigos Silvia Fernández/Difoosion

¿A quién no le gusta que le sorprendan? El circulito azul también puede echarte una mano con eso. Sin ir más lejos, puedes pedirle que confeccione una poema gracioso sobre tu gato o que invente una historia corta de miedo ambientada en un pueblo abandonado. Los resultados a veces te hacen reír y otras te dejan pensando, pero seeguro que consiguen darle cierta vidilla a tus chats y sorprender a quien esté al otro lado de la pantalla.

Cálculos matemáticos

Si no eres el mejor haciendo números, te salvará Silvia Fernández/Difoosion

Meta AI también te puede sacar de algún que otro apuro con los números. Ya sea una cuenta rápida, una conversión de unidades o incluso una fórmula más complicada, puedes preguntarle como si fuera una calculadora con cerebro. Desde "¿cuánto es 17% de 245?" hasta "convierte 200 km en millas", te lo resuelve al momento, como puedes ver a continuación.

Generación de imágenes

Para esta función tendremos que esperar un poco más Silvia Fernández/Difoosion

La fiebre de la creación de imágenes en ChatGPT todavía no ha llegado a Meta AI, aunque esta función ya está en camino. En un futuro próximo, podrás pedirle a la inteligencia artificial de WhatsApp que cree imágenes a partir de lo que describas, lo cual ampliará significativamente las posibilidades creativas dentro de la app de mensajería que usamos a diario.

Personalización del trato

¿Quieres ser tú, usted o un personaje inventado? Silvia Fernández/Difoosion

Esto no es demasiado llamativo, pero también puedes decirle cómo quieres que te hable. ¿Prefieres que te tutee o que te trate de usted? ¿Que te llame por tu nombre o por tu apodo? ¿Que sea más formal o como si fuera un colega? Solo tienes que decírselo, y Meta AI ajusta al momento. Así la conversación se siente más tuya, como si hablaras con alguien que ya te conoce un poco, y además puedes cambiarlo siempre que quieras.