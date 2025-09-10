El audio sin pérdida llega a Spotify: así puedes activarlo para oír música con más calidad que nunca

El audio sin pérdidas es una forma de escuchar música en la que no se elimina ninguna parte del sonido original durante la compresión. En los servicios de streaming habituales, como Spotify o YouTube Music, las canciones se comprimen para que ocupen menos espacio y consuman menos datos, lo que implica que ciertos matices sonoros se pierdan por el camino. Con el audio sin pérdidas, la música se transmite tal cual fue grabada en el estudio, con todos sus detalles intactos.
Esto interesa porque la diferencia se nota especialmente en equipos buenos: unos auriculares con cable, un altavoz de calidad o un sistema de sonido doméstico. Los graves suenan más firmes, las voces más claras y los instrumentos se distinguen mejor entre sí. Incluso aunque no seas audiófilo, la sensación general es que la música tiene más vida y realismo. Es como pasar de ver una película en baja resolución a verla en alta definición: la historia es la misma, pero la experiencia mejora mucho.
Cómo activar el audio sin pérdidas en Spotify
Según ha indicado Spotify, de momento solo los suscriptores Premium podrán activar este modo. Si es tu caso, como detallamos más adelante, haz esto:
Toca tu ícono de perfil en la esquina superior izquierda y ve a Configuración y privacidad → Calidad de medios
Verás la opción para activar la transmisión en calidad “audio sin pérdida” para Wi-Fi, datos móviles y descargas
También podrás ver cuántos datos consume cada opción para ayudarte a elegir la mejor configuración
Eso sí, el proceso de despliegue está siendo progresivo en 50 países, incluido España, por lo que es posible que todavía no dispongas de esta opción, pero llegará en breves. Como máximo, estará disponible en octubre, pero posiblemente llegue mucho antes.
Según ha indicado Spotify, el audio sin pérdida está disponible en móviles, ordenadores, tablets y dispositivos Spotify Connect, como altavoces o barras de smart TV. Eso sí, tendrás que activar este modo manualmente en cada dispositivo.