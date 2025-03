Bill Gates se sincera sobre su abuso con las drogas: "Estoy dispuesto a correr riesgos, probé muchas cosas"

Steve Jobs recomendó a Bill Gates tomar LSD para mejorar los diseños de Windows. Sin embargo, el cofundador de Apple desconocía que su homólogo de Microsoft había probado "muchas cosas", e incluso experimentado con el ácido en su juventud. Sin embargo, a diferencia de Jobs, no pensaba que las drogas le ayudasen, sino al contrario.

El exdirector ejecutivo de Microsoft se sinceró sobre el uso de drogas a lo largo de su vida en una entrevista con The Independent bajo el marco del lanzamiento de su nueva autobiografía, 'Código fuente: mis inicios'. Declaró haber probado "muchas cosas", pero también rememoró otros episodios de su vida relacionados con las drogas, como una fatídica visita al dentista bajo los efectos del LSD o el consejo de Jobs para mejorar su creatividad.

"Estoy dispuesto a tomar riesgos"

El martes 4 de febrero se publicó 'Código fuente: mis inicios', la última autobiografía de Bill Gates. Debido al lanzamiento, el magnate fue entrevistado en The Independent. En ella se extendió sobre el uso de drogas a lo largo de su vida.

"Debido a mi optimista personalidad y a que estoy dispuesto a tomar riesgos, he probado muchas cosas" declaró al medio británico. No obstante, también reconoce que no le gustaba cómo le afectaban ciertas sustancias: "Pero otra cosa de mi personalidad es que me gusta que mi mente funcione y sea lógica. Así que incluso dejé de consumir marihuana a principios de mis 20 años simplemente porque hacía que mi mente se despistase, ya fuera durante el consumo o al día siguiente".

Bill Gates, exCEO de Microsoft World Economic Forum

Precisamente durante la entrevista profundizó en su consumo de marihuana: "Fumaba hierba en el instituto, pero no porque hiciese algo interesante. Pensaba que quizás me haría 'cool' y alguna chica pensaría que soy interesante. No sucedió, así que lo dejé".

También se refirió al psicotrópico consejo de Jobs, con quien tuvo una relación de amor-odio. "Steve Jobs dijo una vez que le gustaría que tomase ácido porque quizás así yo habría tenido más gusto en el diseño de mis productos" comentó.

"Mi respuesta a eso fue "Mira, me tocó el lote equivocado". Yo recibí el lote de la programación y este tipo recibió el de marketing y diseño, ¡así que bien por él! Sus talentos y los míos, aparte de ser líderes energéticos y empujar los límites, no coincidían mucho. Él no sabía lo que significaba una línea de código, pero su capacidad de pensar en diseño, marketing y cosas así... Envidio esas habilidades. No estoy en su liga" reconoció.

Una alucinógena visita al dentista

No obstante, lo cierto es que Gates ya sabía lo que era un viaje de ácido. Según se recoge en su libro, la primera vez que lo consumió fue la noche anterior a una visita al dentista, en la que seguía drogado.

"Parte del viaje fue emocionante, pero tomé la droga sin percatarme de que seguiría bajo sus efectos a la mañana siguiente, cuando llegué al consultorio del ortodoncista para una cirugía dental programa desde hace tiempo" escribió.

“Me senté boquiabierto mirando la cara de mi doctor mientras su taladro zumbaba, sin estar seguro de si lo que estaba viendo y sintiendo realmente estaba sucediendo. "¿Voy a saltar de esta silla y simplemente irme?" Me prometí que, si alguna vez volvía a tomar ácido, no lo haría solo y no lo haría cuando tuviera planes para el día siguiente, especialmente una intervención dental.” continuó.

En el libro también detalla cuando consumió LSD en su adolescencia junto con Paul Allen, el cofundador de Microsoft, y unos amigos, mientras veían Kung-fu. Bajo los efectos, él y Allen salieron a mirar el bosque donde dibujaron dos veces el símbolo matemático ∃ en el rocío de un coche: "Fue uno de esos momentos que parecen perfectamente cósmicos en el momento, pero completamente ridículos una vez el ácido desaparece".