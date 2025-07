La Casa Blanca responde a 'South Park' por ridiculizar a Donald Trump

Después de varias polémicas en estas últimas semanas, la Administración Trump ha aprobado la fusión entre los dos gigantes del entretenimiento Paramount y Skydance, y eso después de que South Park, uno de los factores más determinantes y costosos a la hora de alcanzar el acuerdo, haya ridiculizado como nunca antes al presidente de los Estados Unidos.

La temporada 27 de la siempre irreverente serie ha empezado fuerte, de eso no hay duda, y al hecho de que Cartman esté furioso porque han cancelado uno de sus programas favoritos o de que Randy Marsh no vea bien que Jesús se cuele en las escuelas públicas hay que sumar el hecho de que Donald Trump aparece como un ignorante con micropene que solo busca satisfacer a su compañero de alcoba, que no es otro que el mismísimo Satán.

Trump por partida doble (y visual)

Lo hace, además, de una manera muy gráfica. Al principio como un personaje más de los que pueblan este universo, pero la cosa "mejora" en los instantes finales de este episodio debut, con una representación altamente realista de Donald Trump realizada mediante la combinación de varias técnicas digitales donde le veremos desnudo y hablando con su pene.

Sin duda un episodio que ha devuelto a la serie el esplendor de épocas pasadas, pero que también ha hecho que muchos, entre ellos la Casa Blanca, se pregunten dónde han estado sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, durante los últimos 5 años, y por qué quienes criticaban al show ahora lo idolatran.

La Casa Blanca responde

Taylor Rogers, portavoz oficial de la Casa Blanca, ha emitido un comunicado en el que arremete tanto contra los responsables de South Park como contra sus nuevos defensores: "La hipocresía de la izquierda no tiene fin. Durante años han atacado a South Park por su supuesto contenido ofensivo, pero ahora lo celebran".

Además, ha criticado la falta de creatividad de sus responsables, a quienes acusa de recurrir a este tipo de provocaciones como último recurso: "Esta serie no ha sido relevante en más de 20 años y sobrevive como puede con ideas poco inspiradas y una desesperación evidente por llamar la atención".

Pero hay más

Junto al episodio, la serie ha lanzado un sitio web en el que se puede ver el vídeo deepfake que cierra la historia: una versión digitalizada de Trump vagando desnudo por el desierto mientras un narrador afirma que "su pene es diminuto, pero su amor por nosotros es enorme".