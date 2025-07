'La última frontera' no es solo una frase de 'Star Treak', sino la nueva serie del creador de 'The Blacklist' para Apple TV+

"El espacio, la última frontera. Estas son las aventuras de la nave estelar Enterprise, que continúa su misión de explorar mundos desconocidos, descubrir nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, y llegar audazmente donde nadie ha llegado antes". Una frase que daba comienzo a Star Trek: La nueva generación y que ahora, más corta, servirá también para denominar una próxima seriedestinada a Apple TV+ que nada tiene que ver con la ciencia ficción.

En este caso, "la última frontera" no es el espacio exterior, sino un entorno mucho más terrenal, aunque igual de hostil: los inmensos y solitarios parajes de Alaska. Allí, en medio de una naturaleza implacable y a kilómetros de cualquier tipo de ayuda, se desarrollará una historia que mezcla acción, crimen y suspense, y que lleva la firma de uno de los creadores más reconocibles del thriller televisivo reciente.

Nada es rutinario

Hablamos de The Last Frontier, una serie original de Apple TV+ creada por Jon Bokenkamp (The Blacklist) junto a Richard D'Ovidio (La última llamada), y que se estrenará en todo el mundo el próximo 10 de octubre de 2025 con sus dos primeros episodios. Estará protagonizada por Jason Clarke (La noche más oscura), que también ejerce como productor ejecutivo. La temporada constará de 10 episodios que se estrenarán semanalmente cada viernes hasta el 5 de diciembre.

Clarke interpreta a Frank Remnick, el único marshal de los Estados Unidos en un vasto territorio del norte de Alaska. Su trabajo, aparentemente tranquilo pero exigente, da un giro inesperado cuando un avión de transporte penitenciario se estrella en medio del desierto helado, liberando a decenas de peligrosos reclusos.

Lo que comienza como una operación de emergencia se convierte rápidamente en algo más oscuro, ya que Remnick empieza a sospechar que el accidente no fue tal, sino parte de una conspiración mucho mayor con consecuencias imprevisibles.

Elenco de nivel

El reparto de The Last Frontier incluye también a Dominic Cooper (El oro), Haley Bennett (Los siete magníficos), Simone Kessell (Yellowjackets), Dallas Goldtooth (Reservation Dogs) y Tait Blum (Para toda la humanidad). Destaca además la presencia de la nominada al Oscar y ganadora de varios Emmy Alfre Woodard (Clemency).