El CEO de Google Deepmind sentencia a muerte a los médicos, pero no a las enfermeras: "Hay algo de empatía humana en esto"

Cuando se piensa en los pasos que da la inteligencia artificial, la tendencia es a enfocar su avance en cuestiones más bien tecnológicas y que tienen que ver con sistemas informáticos, ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Pero lo cierto es que su implementación mira mucho más allá, aunque no en todos los ámbitos parece tener la misma cabida y el sanitario puede ser uno de ellos.

Al menos así lo ve Demis Hassabis, director ejecutivo de Google Deepmind, el departamento encargado de desarrollo de inteligencia artificial de Google, quien en una entrevista concedida a la revista Wired analizó recientemente el papel de la inteligencia artificial en el futuro del tejido laboral asociado a la consecución de la tan apuntada inteligencia artificial general.

Diagnóstico con IA frente a atención y cuidado con IA

Alcanzar todo el conocimiento existente y las mismas capacidades de comprender, aprender y aplicar que tienen los humanos es un reto para todas las empresas inmersas en el desarrollo de inteligencia artificial. Algunos como Yann LeCunven ese momento todavía lejano, mientras que expertos como Ilya Sutskever abogan por una preparación que cubra todos los escenarios, incluso uno en el que haya que protegerse de la inteligencia artificial general.

Demis Hassabis, sin embargo, tiene otra perspectiva con respecto a la inteligencia artificial general. Sin negar que es algo que terminará por producirse y que generará cambios y una necesidad de adaptación por parte de los humanos, Hassabis también mira la parte positiva, esa en la que se refuerzan las relaciones interpersonales a las que tanto valor se da en momentos en los que surgen problemas de salud.

Y es que para el investigador y neurocientífico de Google Deepmind, si hay algo que la inteligencia artificial ni su ascensión a inteligencia artificial general podrán lograr es empatizar con los humanos. Y esto marca la diferencia a ojos de Hassabis en la medicina y en las aplicaciones de la IA:

“Uno podría imaginarse recibir ayuda de una herramienta de IA o incluso tener un médico con IA. Al igual que en enfermería, aunque no creo que uno quiera que un robot haga eso [la labor de un/a enfermero/a]. Creo que hay algo en la empatía humana y en la atención, y eso es particularmente humanístico”

Para Demis Hassabis, existe una diferencia notable entre la función del médico como mero diagnosticador y el papel de los cuidadores y de quienes están más en contacto con los pacientes, y esa cercanía no podrá ofrecerla la IA general de la mano de ningún doctor: “Hay muchas cosas que creo que no querremos hacer con una máquina. A veces pongo el ejemplo de médicos y enfermeras, quizás un médico y lo que hace, el diagnóstico, pero no la atención”.

La reflexión de Demis Hassabis ofrece, por tanto, un escenario en el que, pese a que existan papeles y labores cuyo futuro está en entredicho por el avance de la inteligencia artificial, otros no correrán peligro alguno por la esencia humana que se desprende de ellos y la necesidad que el resto de las personas tendrán de ese tipo de trato.