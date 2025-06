El consejo de Satya Nadella, CEO de Microsoft, a quien quiera seguir sus pasos

La importancia capital de Microsoft en el mundo de la tecnología es algo indiscutible. El proyecto que impulsaron allá por 1975 Bill Gates y Paul Allen ha llegado hasta nuestros días con una capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos que la sigue situando en la vanguardia del sector.

En esa posición de referencia tiene mucho que ver la figura de Satya Nadella, actual director ejecutivo de la compañía con sede en Redmond. Nadella sustituyó en el cargo de máximo responsable de Microsoft a Steve Ballmer hace más de una década y durante este tiempo los desafíos han sido constantes, en especial ahora con la inteligencia artificial.

El medio siglo que cumple Microsoft fue el motivo por el que la empresa de información financiera y noticias Bloomberg invitó a Satya Nadella a su espacio “El Circuito”, en el que el CEO de Microsoft desgranó las que, para él, son las claves del éxito de la compañía: la audacia y la razón.

Nadella reconoció que, en el momento de acceder al cargo de director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, su predecesor en el cargo, le brindó un consejo que él mismo ofrece como punto de continuidad para quien vaya a seguir sus pasos en el futuro:

“Sé audaz. Porque si no eres audaz, vas a hacer cualquier cosa. Y ten razón, porque si no la tienes, no llegarás muy lejos. Esa capacidad de superar el statu quo, pensando con audacia en un futuro inexistente, pero luego ejecutándolo”