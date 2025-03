Elon Musk, CEO de SpaceX: "En 1.000 años me recordarán por llevar humanos a Marte"

Elon Musk cree que puede ser recordado como la persona clave para la llegada del ser humano a Marte. En un reciente pódcast, al magnate sudafricano le preguntaron cómo le gustaría ser recordado dentro de 100 años, a lo que este respondió: "En un futuro, ya sea en 100 o 1.000 años, si SpaceX consigue llevar humanos a Marte, será por lo que seré recordado".

Marte es un planeta que fascina al CEO de Tesla. Desde hace años su compañía aeroespacial, SpaceX, trabaja en cómo llevar humanos al planeta rojo. De hecho, en 2026 su nave Starship transportará al robot Optimus a él, lo que para Musk es una prueba de la llegada de los humanos a Marte, que puede que se dé en 2029, dentro de solo 4 años.

El siempre polémico Elon Musk acudió recientemente al podcast Verdict with Ted Cruz, que presenta el senador texano Ted Cruz. En él nos dejó declaraciones reveladoras, como la posibilidad de que la humanidad sea exterminada por robots en 10 años, pero también por lo que Musk cree que será recordado.

Sobre el final de la entrevista, Cruz le preguntó a Musk sobre cómo cree que será recordado en 100 años. Para el CEO de Tesla, la respuesta estaba en los esfuerzos de SpaceX por llegar a Marte:

Para el también propietario de X, Marte siempre ha sido una prioridad, algo que se ha reforzado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente republicano afirmó en su toma de poder que uno de los objetivos de su mandato es que Estados Unidos pugne por aterrizar en la superficie marciana: “Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar la bandera de las barras y estrellas en el planeta Marte”.

De momento, Musk ya ha confirmado en X que las naves Starship, de SpaceX, partirán para Marte a finales de 2026. Estas llevarán a Optimus al planeta rojo. No obstante, la parte más importante es que, para el sudafricano, si todo va según lo previsto, las llegadas humanas podrían llegar en 2029, aunque, también matiza que 2031 resulta lo más probable.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025