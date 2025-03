Elon Musk, CEO de Tesla, en una espiral de "drogas, estrés y depresión"

Elon Musk no atraviesa su mejor momento. Según uno de sus mayores biógrafos, Seth Abramson, el tecnomagnate se encuentra envuelto en una espiral de drogas, estrés y depresión. Además, indica que, por su propio bien, deberían quitarle el acceso a Internet.

El CEO de Tesla y SpaceX no para de saltar de polémica en polémica. Se ha convertido en una de las personalidades más relevantes del planeta, pero en muchas ocasiones por motivos políticamente incorrectos, como cuando retó a un combate cuerpo a cuerpo a Putin. Para Abramson se está volviendo loco, y sus publicaciones en X, la red social que posee, son prueba de ello.

"Se está volviendo loco"

Seth Abramson es un abogado, periodista y escritor estadounidense que destaca por su trabajo como biógrafo de Elon Musk. Resulta conocido por su análisis de figuras públicas, como el magnate sudafricano, de quien ha opinado recientemente en X.

As a Musk biographer, I told you all he was going mad—the cause being a combination of depression, stress, med misuse and illicit use of illegal drugs. His Twitter feed is a testament to this derangement. Someone who cares about him needs to take him off the internet permanently. — Seth Abramson (@SethAbramson) March 11, 2025

El biógrafo ha escrito que ya advirtió sobre que Musk "se estaba volviendo loco". Para él, las causas son "una combinación de depresión, estrés, uso indebido de medicamentos y consumo ilícito de drogas ilegales". En la publicación también indica que "sus publicaciones de X son un testimonio de este trastorno" y que "alguien que se preocupe por él necesita quitarle el acceso a Internet de forma permanente".

Por otro lado, también comentó que el magnate no debería estar involucrado en el Gobierno de Estados Unidos. "No cabe duda de que Musk ya no tiene la estabilidad mental necesaria para involucrarse en asuntos de gobierno, y que su conducta pública y privada como parte del mismo está costando vidas, empleos y un daño reputacional significativo a los Estados Unidos. No está bien, y todos podemos verlo" prosiguió.

There can be little doubt that Musk now lacks the mental stability to be involved in government, and that his public and private conduct as part of the government is costing lives, jobs, and significant reputational damage to the United States. He is unwell and we can all see it. — Seth Abramson (@SethAbramson) March 11, 2025

Admite consumir marihuana y ketamina

Las acusaciones resultan graves, pero lo cierto es que Elon Musk ha declarado públicamente consumir marihuana, la cual incluso fumó en una entrevista con Joe Rogan.

El magnate no se cortó a la hora de fumar marihuana con Rogan The Joe Rogan Family

También ha revelado consumir ketamina. "Hay momentos en los que tengo una especie de... estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo" afirmó en 2024 en una entrevista con el periodista Don Lemmon.