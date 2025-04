Entrevista exclusiva de Michael Fassbender sobre 'Confidencial (Black Bag)', en cines la semana que viene

No lo podemos evitar y sabemos que no somos los únicos, pero tenemos que ver todo aquello en lo que salga el actor y piloto de carreras germanoirlandés Michael Fassbender, aunque eso incluya tragarse bodrios como Prometheus y Alien: Covenant; pero pesan mucho más sus aciertos a la hora de elegir papeles que sus errores.

Así y tras llevar estos últimos años bastante activo, pues recientemente hemos podido verle en la película para Netflix El asesino, dirigida por David Fincher (Seven, El club de la lucha, Zodiac), en el también largo Next Goal Wins de Taika Waititi y en la más reciente serie La Agencia para SkyShowtime, el también productor regresa a la gran pantalla con Confidencial (Black Bag), una cinta que protagoniza junto a la actriz Cate Blachett.

Juego de espías

Con fecha de estreno del 16 de abril, se trata de un thriller de espionaje psicológico dirigido por Steven Soderbergh. En él Fassbender interpreta a George, un exagente de inteligencia marcado por un pasado difícil que vive una existencia aparentemente tranquila con su esposa Katherine (Cate Blanchett), hasta que una serie de revelaciones personales y profesionales desencadenan una crisis que lo obliga a volver a enfrentarse a sus demonios. La película también incluye a Pierce Brosnan, Naomie Harris y Regé-Jean Page, entre otros.

En una entrevista que os ofrecemos en exclusiva, Fassbender se ha detenido a analizar en profundidad su personaje: "George disfruta de la cocina y la pesca, actividades bastante solitarias. Son su forma de recargar, de reencontrarse consigo mismo. Es alguien que no socializa fácilmente". Según el actor, el pasado de George, y también el de Katherine, influye enormemente en su relación de pareja: "No tienen hijos, y no queda claro si fue una decisión o un intento fallido. Ambos vienen de infancias complicadas. En el caso de Katherine, su relación con la madre está muy dañada, y George arrastra lo suyo con su padre".

Fassbender también habla del estado mental de su personaje frente a la fragilidad emocional de su esposa: "Él se preocupa por ella. Hay una escena con el personaje del doctor Vaughn que sugiere que ella pudo haber intentado quitarse la vida", dice.

Elogia a sus compañeros

Sobre su compañera de reparto, Fassbender no escatima en elogios: "Cate es una maestra en lo que hace. Siempre aporta algo que no estaba en el guion. En su interpretación hay ambigüedad, ternura, pero también una capa de protección, incluso con George. Es la jefa en cualquier mesa donde se siente".

Y en cuanto al trabajo con Soderbergh, lo resume así: "La clave entre un director y un actor es la confianza, y con él la tienes. Él opera la cámara, y eso crea una energía muy particular. Me gusta aceptar la presencia de la cámara, y con él tienes esa conexión directa todo el tiempo".