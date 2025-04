Las próximas imágenes que crees con ChatGPT podrían incluir una marca de agua

OpenAI planea introducir marcas de agua en las imágenes generadas por ChatGPT. Aunque la medida aún no es oficial, ha sido detectada en la versión beta más reciente de la app para Android. Todo apunta a que esta huella visual se aplicará únicamente en la versión gratuita del chatbot, mientras que la de pago quedaría libre de ella.

La decisión llega poco después del auge de las imágenes al estilo Ghibli. La inteligencia artificial permite generar imágenes que imitan a ciertos artistas o estudios, lo que ha generado polémica por posibles infracciones de derechos de autor. Con esta medida, OpenAI podría tener mayor control sobre el uso de estilos protegidos, al tiempo que refuerza el atractivo de su versión de pago con funciones exclusivas.

El usuario de X @btibor91 ha descubierto pistas en el código de la app beta de Android. En concreto, en la versión 1.2025.0912509108 se encontró una referencia literal a "image-gen-watermark-for-free", lo que sugiere que las imágenes creadas por usuarios sin suscripción podrían llevar marca de agua en el futuro.

