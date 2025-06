Para mí, esta es la mejor novela coreana: es un k-drama que te enamorará

Hay novelas que te atrapan por sus giros o sus tramas espectaculares, y luego tenemos esta, que te conquista sin necesidad de nada de eso. Dirigida por Shin Won-ho, creador de algunos de los k-dramas que arrasan actualmente -como Hospital Playlist y su spin-off Manual para residentes-, esta serie surcoreana recrea la vida de varias familias, vecinos y amigos en un barrio de Seúl a finales de los años 80. Y lo hace con una mezcla de nostalgia, humor y momentos cotidianos que se sienten increíblemente reales.

No hay villanos ni grandes misterios, solo la vida tal cual, con sus pequeños enfados y secretos, sus abrazos inesperados, sus risas y esa sensación de que, aunque todo cambie, algunas cosas siempre se quedan contigo. A priori, puede parecer una historia más sobre adolescentes; pero si le das una oportunidad, descubrirás que es mucho más que eso. De hecho, desde su estreno en el año 2015, ha seguido ganando fans por todo el mundo: en la exigente web de FilmAffinity presume de una altísima nota de aprobación (8,1/10), aunque no tanto como en IMDb (9/10), y en redes no es raro encontrar a alguien que la mencione como su serie favorita.

Un barrio, cinco amigos y una historia que se te queda en el corazón

Ambientada en Seúl, concretamente en el barrio de Ssangmun-dong, sigue la vida de cinco familias que comparten amistad, vecindad y momentos inolvidables. En el centro de la historia está Sung Deok-sun, una joven de secundaria que vive con sus padres y hermanos, y que comparte la mayor parte de su tiempo con sus cuatro inseparables amigos varones: Kim Jung Hwan, Sung Sun-woo, Ryu Dong-ryong y Choi Taek, cuyas relaciones evolucionan entre la comedia, la nostalgia, el primer amor y los desafíos de la adolescencia. A través de sus vivencias, la serie retrata la vida cotidiana de la clase media de Corea del Sur a finales de los años 80, marcada por la solidaridad, las comidas en familia, los primeros walkmans, los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y un país en plena transformación.

La serie está basada en hechos reales, pues muchos personajes y situaciones están inspirados en vivencias personales de los guionistas y eventos históricos reales. Pero hay muchos otros detalles curiosos en esta producción, empezando por el romance entre Sung Deok-sun y Kim Jung Hwan, interpretados por los actores Lee Hye-ri y Ryu Jun-yeol, que no se quedó solo en la pantalla: se hicieron pareja en la vida real. Además, al igual que en otras entregas de la saga (esta es la última de una triología), la identidad del marido de la protagonista se mantiene en secreto hasta los últimos episodios, generando numerosos debates entre los fans.

No hace falta que veas las otras entregas de Reply para entender y disfrutar de 'Reply 1988', porque cada una es independiente. En algunos países podrás acceder a ella desde el catálogo de Netflix, pero no es el caso de España. Afortunadamente, sus 20 capítulos, cada uno con una duración que oscila entre 70-110 minutos (sí, casi como si estuvieras viendo una película), se encuentran totalmente gratis en Rakuten Viki.