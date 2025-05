Las tres mejores novelas coreanas para este fin de semana

Estamos seguros de que ya has visto la temporada final de You, las nuevas series de Coronado y Darín en Netflix, la esperadísima segunda entrega de The Last of Us y hasta se te ha caído la lagrimilla viendo el tráiler de la nueva película de Lilo & Stitch, que por cierto ha llegado a los cines justo hoy. Y si es así, estás al día de las últimas novedades, así que sabemos qué recomendarte para este fin de semana: darle una oportunidad a las novelas coreanas, esas que llevan arrasando desde hace un tiempo en todo el mundo, y no es por arte de magia, sino por esa forma de contar las cosas que te atrapan sin que tes cuenta.

El monstruo de la vieja Seúl

La historia nos transporta a la primavera de 1945, en plena ocupación japonesa de Corea. Allí se encuentran Jang Tae-sang, el carismático y adinerado dueño de una casa de empeños, y a Yoon Chae-ok, una investigadora que busca a su madre desaparecida hace una década. Juntos, se embarcan en la búsqueda de una mujer que ha desaparecido en circunstancias extrañas. Sin embargo, lo que comienza como una investigación bastante "normal", pronto se convierte en una pesadilla cuando descubren un hospital militar en el que se llevan a cabo experimentos biológicos secretos. Y aquí viene lo peor: en sus sótanos ven cómo realizan pruebas con seres humanos, concretamente con personas coreanas, inyectándoles un parásito con el fin de crear criaturas monstruosas.

Si quieres disfrutar de ella, será necesario que estés suscrito a Netflix, pues es exclusiva de esta plataforma. Y prepárate, porque te espera entretenimiento para rato: tiene 2 temporadas y 17 capítulos en total, con una duración aproximada de 65-70 minutos cada uno.

El peor de los males

En el Seúl de los años 90, el joven detective Park Joon-mo acepta una peligrosa misión: infiltrarse en el cártel de Gangnam para desmantelar una red de narcotráfico queha comenzado a extender su red entre Corea, China y Japón. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa, y era nada más y nada menos que descubrir que su esposa también está involucrada en la investigación y además tiene un pasado de lo más ambiguo con el líder del cártel. A medida que se adentra en este submundo violento y corrupto, nuestro protagonista se ve atrapado en una red de secretos y empieza a confundir su identidad real con la falsa, cuestionándose hasta qué punto está dispuesto a llegar por cumplir con su profesión.

En este caso, El peor de los males se aloja en la plataforma de Walt Disney Company: Disney+. Se trata de una miniserie de tan solo 12 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno, ideal para ventilártela este mismo fin de semana de un tirón.

Manual para residentes

Este spin-off de la exitosa Hospital Playlist nos mete de lleno en el mundo de un grupo de residentes médicos de primer año, especializados en ginecología y obstetricia, quienes enfrentan su primera experiencia real en el entorno hospitalario. Lejos de idealizar la medicina, cada día es una mezcla de caos, aprendizaje y decisiones que te cambian la vida: desde turnos agotadores y meteduras de pata hasta dilemas éticos y emocionales, cada episodio ofrece una visión sincera de la vida en un hospital y el crecimiento personal de estos jóvenes médicos, que acaban convirtiéndose en una pequeña familia. No esperes dramatismos exagerados ni personajes convertidos en héroes, porque aquí solo hay personas reales como la vida misma.

Solo podrás encontrarla en el catálogo de Netflix, así que será imprescindible que cuentes con una suscripción a la plataforma más popular del planeta. Tiene una única temporada de 12 capítulos, el último recién salido del horno, y la verdad es que tienen una duración bastante por encima de la media: te esperan unos 80 minutos de disfrute en cada uno de ellos.