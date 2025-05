La 'Fast & Furious' de la generación Z que es 'Motorheads' tiene al fin su primer adelanto y fecha de estreno en Prime Video

Como integrante de la generación Y que soy, o millennial, disfruté y de qué manera con la primera película de la saga Fast & Furious. Por aquel entonces, un cada vez más lejano año 2001, el tuning estaba empezando a pegar fuerte, y Dominic Toretto y Brian O'Conner, interpretados por Vin Diesel y el tristemente fallecido Paul Walker respectivamente, no hicieron sino acabar de introducirlo en nuestras vidas.

Pero como siempre ocurre, esa música, esa estética, esa manera de contar las cosas está ligada a un tipo de público, y si se quiere atraer a uno nuevo hay que adaptarse o morir en el intento. La propia saga de conducción lo ha intentado y ha perdido el rumbo aunque pretenda volver (mínimamente) a las raíces con la película que marque asimismo su final, y también encontramos otras propuestas como la que ahora nos ocupa.

EL octanage y el romance de la nueva generación

Prime Video ha lanzado al fin el tráiler oficial de Motorheads, una serie de acción adolescente con estética de carreras callejeras y drama de instituto que estará disponible en todo el mundo a partir del 20 de mayo de 2025. Ese día se estrenarán los diez episodios que componen su primera temporada, exclusivamente en la plataforma de Amazon.

Motorheads sigue a un grupo de jóvenes marginados que entablan una inesperada amistad gracias a su amor compartido por las carreras ilegales, al tiempo que intentan encontrar su sitio en el complicado entorno del instituto y en una ciudad industrial que vive tiempos mejores. La serie combina velocidad, emociones fuertes y los vaivenes propios del primer amor y las primeras decepciones.

Los conductores y allegados

El reparto incluye a Michael Cimino (la próxima Until Down), Melissa Collazo (Uno de nosotros miente), Uriah Shelton (Riley y el mundo), Mia Healey (Salvajes), Nicolas Cantu (The Walking Dead: World Beyond), Drake Rodger (Los Winchester) y Josh Macqueen (Significant Others), además de la presencia destacada de Ryan Phillippe (El tirador), Nathalie Kelley, a la que podemos ver en A todo gas: Tokyo Race, y Matt Lanter (Sensación de vivir: La nueva generación), entre otros.

La serie ha sido creada y escrita por John A. Norris, quien también ejerce como showrunner y productor ejecutivo. El primer episodio ha sido dirigido por Neil Burger (Sin límites), que también figura entre los productores ejecutivos.