Mediaset España y Prime Video llegan a un acuerdo por Mitele Plus

Hace unas horas, os hemos contado en LA RAZÓNel acuerdo histórico entre Amazon Prime Video y RTVE para la continuidad de unos de sus programas más destacados: 'El Grand Prix'. Ahora, horas más tarde, la plataforma de streaming estadounidense ha anunciado un nuevo acuerdo para los clientes de su compañía aquí en España.

Desde esta misma semana, los usuarios de Prime en nuestro país "podrán suscribirse a Mitele Plus directamente a través de Prime Video para disfrutar de todo el contenido de la plataforma premium de Mediaset España sin publicidad". Además, en el comunicado publicado por Mediaset España, apuntan: "Incluye programas exclusivos como el reality 'Los vecinos de la casa de al lado' y los espacios de entrevistas 'Madres: desde el corazón' y 'Madres: voces desde el alma', entre otros".

Un acuerdo para los clientes

Según explica la compañía, "el Plan Familiar de Mitele Plus estará disponible a través de Prime Video en España como suscripción adicional por 7,99€/mes, con siete días de prueba gratuita". Por tanto, los usuarios de Prime que se suscriban tendrán acceso a los siete canales en directo de Mediaset España (Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad), a dos canales pop ups de los realities 24h del grupo cuando estén en emisión y a toda la oferta de contenidos de Mitele Plus.

Por tanto, gracias a este nuevo acuerdo los usuarios de Prime Video en España podrán disfrutar de manera directa, y sin descargar más aplicaciones, de todos los contenidos de mayor éxito de los canales de Mediaset: 'Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones', 'Hay una cosa que te quiero decir', 'Universo Calleja', 'First Dates', 'Los Gipsy Kings' y 'Cuarto Milenio', entre otros.