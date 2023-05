Crítica de "Fast And Furious X": Ni rápido ni furioso, una ida de olla ★★ 1/2

Vamos a ser honestos, lo que en el mundo de la crítica cinematográfica (realmente, ningún comentarista suele serlo, honesto, me refiero, ya hablemos de arte, libros, teatro, de lo que sea) cuesta horrores y terror reconocer: recuerdo haber visto la primera «Fast and Furious» como una versión contemporánea de «Rebelde sin causa» (Nicholas Ray, 1955) pero con rateros, horteras y señores que marcaban músculo como si no hubiera un mañana, y otra en la que aparecía Elsa Pataky de policía y que luego la mataban y que ahí casi se acabó su carrera en Hollywood, salvo por aquella tan graciosa de las serpientes en un avión. Pero, a partir de ahí, amnesia total, porque no soy friqui de la cosa, porque aunque creo que fui al pase de alguna que otra más de la larguísima saga, es tan repetitiva...

Y a estas llegamos a la décima entrega, superlativamente más enloquecida, cómica, absurda, una ida de olla, muy entretenida, muchas explosiones, muchas llamas, muchas colisiones de coches legendarios, que eso no lo vamos a negar, y con un villano, Dante (Jason Momoa, observen el cambio de registro), que se pinta las uñas de colores, que usa tonos pastel «para relajar su masculinidad», un psicópata que lleva moñitos ridículos en su abundante cabellera y que, francamente, yo no sé si es de género fluido, sólido o medio pensionista, pero sí un señor enorme (igual que todos los hombres que aparecen en el filme, con unos cuerpazos de vértigo) que quiere vengarse del clan protagonista, no matándolos, sino repartiendo dolor, sobre todo, a Dom Toretto (Vin Diesel), que vive tranquilo con su mujer e hijo hasta que sabe que una misión en Roma es una trampa.

Entonces, la capital de Italia casi salta por los aires, aunque peor podría haber ido si no aparece el grupo protagonista, y comenzamos entonces a viajar enloquecidos: a Río de Janeiro, Londres, Portugal, la Antártida... Para llegar a un final digno de un folletín del siglo XIX. Y lo digo por eso del «continuará»... La furia, está visto, no acabará nunca mientras haya un buen vehículo delante.

Lo Mejor

►Se trata de un filme disparatado, absurdo, enloquecido... digno, en fin, de una tarde con palomitas

Lo Peor

►No le busquen ninguna lógica a las escenas de acción, porque no la hay, y por eso funcionan