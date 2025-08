Finn Wolfhard, Mike Wheeler en 'Stranger Things', confirma un spin-off de acción real además del animado

El final de Stranger Things, una de las series que más nos sorprendió en Netflix allá por 2016, cuando se estrenó, se acerca, aunque puede que lo hayamos dicho mal y sea solo el final de la historia de Stranger Things que conocemos, pues aunque los hermanos Duffer se han empeñado en ocasiones en negar lo evidente, habrá más de una de las gallinas de oro de la plataforma.

Un espectáculo musical teatral, cuya primera función tuvo lugar hace unos meses, y una serie animada titulada Stranger Things: Tales From '85, como ya sabíamos, pero siempre ha habido rumores de un spin-off de acción real, y ahora el propio Finn Wolfhard, Mike Wheeler en la serie principal, así como los hermanos Duffer, creadores del show, los confirman.

Del Revés extiende sus vrazos

En una entrevista para Variety, los hermanos Duffer revelan que Wolfhard fue la única persona del reparto o del equipo que logró adivinar correctamente el planteamiento del nuevo proyecto de acción real. "Nadie, ni Netflix, ni ningún productor, ni ningún director, ni ningún actor, había averiguado de qué iba el spin-off. Finn lo descubrió, lo cual es bastante notable", aseguró Ross Duffer.

Aunque el proyecto aún no ha sido anunciado oficialmente por Netflix, la existencia de un segundo spin-off ya había sido mencionada en 2022 cuando la compañía anunció que Upside Down Pictures, la productora de los Duffer, trabajaba en dos derivados de la serie original: uno animado, que ya conocemos como Tales From '85, y otro aún sin título ni detalles confirmados... hasta ahora.

No todo gira en torno a Hawkins

Wolfhard, por su parte, ha ofrecido una descripción bastante clara de lo que podría ser este nuevo universo: "Es como Twin Peaks de David Lynch. Una especie de antología con distintos tonos, pero dentro del mismo universo, o en uno similar. Creo que estará ambientado en lugares distintos, todos conectados por la mitología del Mundo del Revés. Nada de Hawkins. Ni siquiera se mencionan nuestros personajes", explicó el actor.

Según Wolfhard, el concepto gira en torno a la idea de que si había un laboratorio en Hawkins, también podría haberlo en Rusia… ¿y por qué no en otros países? "Tiene que haber laboratorios en todas partes", añadió. "Ellos estaban jugando con ideas, por si Netflix las quería. Estoy seguro de que sí, y seguro que ocurrirá, pero no hay nada oficial todavía".