El live action de 'Lilo & Stitch' llega a Disney+ en menos de un mes

Triunfó en 2002 por su mezcla única de humor, emoción y temas sobre la familia y el sentimiento de pertenencia (ohana), además de por su genial animación, y ha vuelto a hacer lo propio con su remake de acción real, un live action estrenado en mayo de este mismo año en los cines de todo el mundo y que no tardaremos en ver en Disney+.

Lilo y Stitch, que ha batido varios récords tras su estreno en la gran pantalla, estará disponible en la plataforma de streaming de Disney a partir del 3 de septiembre, una fecha que marca el regreso oficial de la entrañable historia para toda una nueva generación de espectadores.

Lo hace después de un éxito rotundo en taquilla: más de 1000 millones de dólares recaudados a nivel mundial, incluyendo más de 24 millones de euros solo en España desde su estreno el pasado 23 de mayo.

Así sí se hace un live action

La cinta, dirigida por Dean Fleischer Camp, nominado al Oscar por el cortometraje en stop motion Marcel the Shell with Shoes On, ofrece una versión actualizada del clásico animado de Disney con un enfoque que respeta el espíritu original pero aportando el propio toque del director.

El live action mantiene el equilibrio entre la comedia y el drama familiar, con unos escenarios tropicales que no solo sirven como telón de fondo visualmente espectacular, sino que también rinden homenaje a la cultura y la identidad de Hawái.

Su secuela, ya confirmada

La historia, centrada en la amistad entre una solitaria niña hawaiana y un alienígena fugitivo, ha vuelto a tocar la fibra de los espectadores y ha revitalizado el interés por una franquicia que, en un futuro, también contará con una adaptación de acción real de su secuela.