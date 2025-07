El hombre detrás del piano: HBO Max lanza la primera entrega de la miniserie sobre Billy Joel

Mañana es día de fiesta en HBO Max, y no porque llegue el fin de semana, ni porque la plataforma esté celebrando su nuevo nombre (que no deja de ser el antiguo). Esta semana, toca ponerse nostálgicos y valientes: se estrena la primera parte de la miniserie Billy Joel: And So It Goes, un viaje íntimo por la vida y las canciones de uno de los grandes iconos del rock, cargado de anécdotas. Y, para equilibrar la balanza con un poco de adrenalina, los amantes del terror disfrutarán a lo grande con la llegada de Expediente Warren y el inquietante universo de Annabelle. ¿Lo bueno? Si te gustan ambas, podrás pasar del concierto al susto sin moverte del sofá.

Las novedades de HBO Max de esta semana (del 14 al 20 de julio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 3 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de HBO Max:

Billy Joel: And So It Goes (Parte 1) - viernes 18 de julio

- viernes 18 de julio Saga Expediente Warren - viernes 18 de julio

- viernes 18 de julio Saga Annabelle - viernes 18 de julio

Billy Joel: And So It Goes (Parte 1)

Un retrato íntimo y profundo sobre la vida y carrera del legendario cantautor Billy Joel, desde sus humildes inicios en Long Island y la ausencia de su padre, hasta el proceso de formación de sus primeras bandas y su consolidación como el célebre "Piano Man". Dirigida por Susan Lacy y Jessica Levin, la producción se sumerge en los aspectos más personales de la biografía de Joel, incluyendo sus relaciones familiares, matrimonios, luchas con adicciones y su recuperación tras un grave accidente de motocicleta.

A través de entrevistas exclusivas con el propio músico, su círculo cercano y figuras icónicas como Paul McCartney, Bruce Springsteen, Sting, Nas y Pink, la docuserie desgrana la evolución artística y personal de Billy Joel, mostrando no solo su ascenso a la fama, sino también los conflictos y vulnerabilidades que marcaron su vida y su obra. Con material nunca antes visto, como películas caseras, fotografías inéditas y actuaciones en vivo, la narrativa invita al espectador a descubrir la faceta más honesta y humana del artista.

La docuserie consta de 2 capítulos, con una duración aproximada de 73 minutos cada uno. El primero estará disponible en HBO Max a partir de mañana, viernes 18 de julio, y el otro se estrenará el próximo viernes.

Saga Expediente Warren

La saga Expediente Warren (The Conjuring) se ha convertido en uno de los grandes referentes del terror moderno. Basada en los archivos reales de los investigadores paranormalesEd y Lorraine Warren, a los que dan vida Patrick Wilson y Vera Farmiga, nos sumerge en casos donde las posesiones, los objetos malditos y las fuerzas demoníacas ponen a prueba los límites de la fe y la razón.

Todo comenzó en 2013 con The Conjuring, dirigida por James Wan, una película que sorprendió por su atmósfera opresiva y un terror que huía de los excesos para apostar por la tensión y el realismo. El éxito fue tal que el universo no ha dejado de crecer: secuelas directas, como The Conjuring 2 y The Devil Made Me Do It, y spin-offs centrados en figuras tan icónicas como Annabelle, La Monja o La Llorona. Por todo ello, esta franquicia es a día de hoy una de las sagas más influyentes y rentables del género.

La saga estará disponible en HBO Max a partir de mañana, viernes 18 de julio.

Saga Annabelle

Es uno de los pilares del universo Expediente Warren, y tiene como protagonista a una de las muñecas más terroríficas del cine. A primera vista, su aspecto puede parecer más o menos inofensivo, puede que una simple figura decorativa, pero tras su mirada de cristal se oculta una entidad demoníaca que ha dejado un rastro de tragedias allá por donde pasa.

La primera película, Annabelle (2014), nos sumerge en la historia de una joven pareja cuya vida se convierte en un infierno tras llevar la muñeca a casa. Con Annabelle: Creation (2017), viajamos al pasado para descubrir el origen de la maldición en la casa de un fabricante de juguetes marcado por la pérdida. Finalmente, Annabelle vuelve a casa (2019) nos traslada al museo de los Warren, donde la muñeca desata el caos al despertar otros objetos malditos.

La saga estará disponible en HBO Max a partir de mañana, viernes 18 de julio.