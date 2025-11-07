Iberia anuncia la llegada del WiFi de alta velocidad gratis en sus vuelos: esto es todo lo que necesitas saber

Se acabó el no tener conexión a Internet en el avión, o por lo menos en los de Iberia, ya que la aerolínea española acaba de anunciar que ofrecerá a todos sus clientes, sin coste adicional, WiFi de alta velocidad en todos sus vuelos, tanto los de largo como los de corto recorrido.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de esta nueva iniciativa de Iberia, incluida su fecha de entrada en vigor.

Iberia ofrecerá una conexión a Internet de alta velocidad gratis en sus vuelos

Ayer mismo Iberia publicó un hilo en su cuenta oficial en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, en el que anunció que, muy pronto, podrás conectarte a Internet en pleno vuelo totalmente gratis.

Esto es así porque la aerolínea española comenzará a ofrecer WiFi de alta velocidad de manera gratuita en todas sus rutas de vuelo, tanto las de largo recorrido como las de trayectos más cortos.

Captura de pantalla del post de Iberia en X anunciando su nuevo servicio de WiFi gratis Propio

Tal como ha explicado Iberia en esta entrada de su blog oficial, este nuevo servicio comenzará a implantarse en todos sus aviones en 2026, te ofrecerá una conexión rápida y estable en todos los vuelos con velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps y no tendrá ningún coste para todos sus clientes, ya que será gratuito para las clases turista, turista premium y business.

Asimismo, Iberia ha explicado que esto es posible gracias a una alianza entre la IAG (International Airlines Group), un holding de aerolíneas británico-español resultante de la fusión de British Airways e Iberia Líneas Aéreas de España, y Starlink, una empresa creada por Elon Musk que ofrece Internet de alta velocidad en cualquier lugar gracias a una completa red de satélites de órbita baja.

Por lo tanto, en todos los vuelos de Iberia que cojas a partir del año que viene podrás navegar por Internet, disfrutar de tus plataformas de streaming, trabajar online e incluso jugar a tus juegos favoritos en la nube de manera totalmente gratuita.