Iberia estrena la única conexión directa Madrid-Orlando, con cuatro frecuencias semanales

Iberia ha estrenado este domingo la ruta Madrid-Orlando, la única directa entre ambas ciudades, que dispondrá en esta temporada de invierno de 46.000 asientos y cuatro frecuencias semanales. El vuelo inaugural ha salido esta mañana del aeropuerto de Madrid-Barajas a las 11:30 y tiene previsto llegar a la ciudad americana a las 16:45 hora local en un avión Airbus 330, con 272 pasajeros a bordo.

Es la primera vez que Iberia vuela de forma directa a Orlando y es también la única aerolínea que conecta España con esta ciudad norteamericana sin escalas. La nueva conexión operará con cuatro frecuencias semanales ¿lunes, miércoles, viernes y domingo¿ y ofrecerá más de 46.000 asientos durante esta temporada de invierno. Con este enlace, la compañía española refuerza su apuesta por el mercado estadounidense y amplia su red en ese país, con diez destinos. Además de la ruta a Orlando, opera vuelos directos a Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, San Juan de Puerto Rico y San Francisco.

Durante 2025, Iberia ha ofrecido cerca de dos millones de asientos entre España y Estados Unidos y una media de 150 vuelos semanales. Para esta temporada de invierno -entre este último fin de semana de octubre y finales de marzo-, tendrá dos vuelos diarios a Nueva York y Miami; hasta dos vuelos al día a Boston y Puerto Rico; y tres frecuencias semanales a Washington, que ha pasado de ser una ruta exclusivamente estival a tener operación anual. También mantienen el vuelo diario a Chicago, las cuatro frecuencias semanales a Dallas Fort Worth y las tres a Los Ángeles. San Francisco es una ruta de verano, con tres vuelos semanales de mayo a septiembre.

La inauguración de la ruta directa a Orlando es un paso más en la estrategia de crecimiento de Iberia en Estados Unidos, un mercado clave, y "refuerza la posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica", ha manifestado en el acto de inauguración en el aeropuerto de Madrid la directora de Clientes de Iberia, Beatriz Guillén. Esta nueva ruta permite a la compañía "seguir ampliando la red, diversificar la oferta y fortalecer" el 'hub' de Madrid como puerta de entrada entre Europa y América". Con esta incorporación, ya son diez los destinos En estados Unidos, "lo que refuerza nuestra posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica. Orlando es mucho más que un destino turístico: es un polo de atracción internacional para el ocio, los congresos y la innovación, y estamos orgullosos de ser la única aerolínea que conecta directamente España con esta ciudad", ha detallado.

A su llegada a la Terminal 4 Satélite del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los clientes de Iberia de este primer vuelo fueron recibidos con varias sorpresas, como un gran arco de Walt Disney World instalado en la puerta de embarque, que invitaba a los viajeros a comenzar su vuelo directo hacia la magia. Dentro del avión, también se incluyeron pequeños detalles, como un kit de entretenimiento especialmente pensado para los más pequeños. Orlando es mundialmente conocido por albergar el Parque temático más grande del mundo: Walt Disney World que cuenta con cuatro Parques temáticos, dos Parques acuáticos, una zona exclusiva de compras y restauración, más de 25 hoteles temáticos, un gran complejo deportivo de ESPN y tres campos de golf.

Además de su oferta de ocio, la ciudad se está posicionando como un destino estratégico para el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, por sus siglas en inglés), gracias a instalaciones como el Centro de Convenciones del Condado de Orange. Este recinto es uno de los mayores de Estados Unidos, con más de 200.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones y reuniones, y acoge cada año cientos de eventos internacionales, desde ferias comerciales hasta congresos corporativos de gran tamaño. También destaca la presencia de Cabo Cañaveral, vinculado a la industria espacial y a los cruceros, lo que refuerza aún más el atractivo de la región.

El director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA), Lance Lyttle, presente en esta salida, ha explicado que la demanda de pasajeros entre las dos ciudades ha alcanzado niveles récord y surgen nuevas oportunidades de conexión para que los habitantes de Florida Central. "La demanda de pasajeros entre nuestras dos ciudades ha alcanzado niveles récord, y esta nueva conexión ofrece un enlace de primer nivel entre dos destinos vibrantes, tanto para el turismo como para los viajes de negocios. Surgen nuevas oportunidades para que los habitantes de Florida Central exploren el mundo, y ahora más visitantes internacionales podrán descubrir todo lo que nuestra región tiene para ofrecer, reforzando aún más el papel del Aeropuerto Internacional de Orlando como una verdadera puerta de entrada global", aseguró.

Por su parte, el director general de Disney Destinations para España y Portugal, Tiago Santos, ha considerado que este vuelo supone un paso más en la historia de la alianza estratégica entre las dos compañías. “Estamos muy contentos de colaborar con Iberia en esta iniciativa que marca un antes y un después en la experiencia de los visitantes españoles que viajan a Walt Disney World Resort. Este vuelo supone un paso más en la alianza estratégica entre nuestras dos grandes compañías y proporciona un viaje más fácil, rápido y sencillo a todos los visitantes españoles que a partir de ahora volarán directos a la magia".

