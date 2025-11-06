La sorpresa de Iberia a los 350 pasajeros de un vuelo de Madrid a México

Iberia ha sorprendido a los 352 pasajeros de su último vuelo con destino México con un regalo muy especial. En cada uno de los asientos había una camiseta con el nuevo diseño que llevará la Selección en el próximo Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando pase la clasificación.

31 asientos de Business, 28 de Turista Premium y 293 de Turista del Airbus A350 Next se vistieron de la absoluta hasta que los viajeros se subieron al avión. La aerolínea quiso vestir de rojo al vuelo IB307, el primero en despegar desde el aeropuerto de Barajas con destino Ciudad de México después de que se anunciase la nueva equipación.

La elección de este trayecto no ha sido casualidad, pues la capital será la anfitriona del partido inaugural del torneo, que se disputará el 11 de junio de 2026. Además, durante el vuelo, los pasajeros han recibido otra sorpresa: un mensaje del actual seleccionador, Luis de la Fuente, en el que explicaba por qué habían recibido el regalo y animaba a todos los presentes a animar "La Roja".

Esta campaña ha sido posible gracias al patrocinio de Iberia a la Selección Española de Fútbol como parte de su iniciativa Talento a Bordo para potenciar el deporte español y el talento en sus distintas disciplinas.