Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, rompe con nuestra visión de la IA: "El cerebro es un ordenador biológico, así que un ordenador digital puede hacer lo mismo que nosotros"

El avance de la inteligencia artificial en los últimos años está siendo imparable. Pocos son los informáticos o ingenieros que no se ven tentados por aportar su granito de arena a una tecnología llamada a liderar los avances de los próximos años y entre ellos hay figuras que, pese a lo que podríamos considerar temprana edad, reciben ya reconocimientos por parte de entidades académicas de renombre.

Es el caso de Ilya Sutskever, uno de los alumnos más aventajados de Geoffrey Hinton. Quien fuera cofundador y antiguo científico jefe de la empresa detrás de ChatGPT, OpenAI, ha sido galardonado con un Doctorado en Ciencias, honoris causa, por la Universidad de Toronto. La contribución de Sutskever mediante artículos de investigación y su papel fundamental en los primeros pasos de OpenAI y en la configuración del panorama de la inteligencia artificial le han valido tal reconocimiento.

Configurar la IA como un cerebro humano

En el acto celebrado en la universidad canadiense, Ilya Sutskever pronunció un discurso de agradecimiento en el que desgranó parte de lo que vaticina como futuro en un campo cuya labor previa le otorgó la concesión de dicho doctorado. Para el informático teórico, nacido en Rusia y criado en Israel, resulta complejo saber a qué ritmo llegarán algunos eventos, pero no duda en el avance imparable de la IA: “Es un poco difícil predecir el futuro, pero poco a poco, o quizás no tan lentamente, la IA seguirá mejorando y llegará el día en que la IA hará todo lo que podemos hacer. No solo algunas, sino todas”, apuntó desde la seguridad de quien ha visto un proceso desde sus primeras etapas.

Para Sutskever, quien ahora trabaja con responsable en una empresa de “superinteligencia” orientada a la seguridad y que ha alertado en el pasado sobre la llegada de la inteligencia artificial general, resulta imposible negar la correlación entre las capacidades del cerebro humano y lo que puede llegar a lograr una tecnología configurada con una estructura similar:

“La razón es que todos tenemos un cerebro, y el cerebro es una computadora biológica. Por eso tenemos un cerebro. El cerebro es una computadora biológica. Entonces, ¿por qué una computadora digital, un cerebro digital, no puede hacer lo mismo?”

Equiparar las ideas de cerebro como computadora natural de la que están dotados los humanos y su capacidad de aprendizaje a través de ella y lo que puede lograr la inteligencia artificial como un cerebro digital no parece tan descabellado cuando llega de una de las mentes más preclaras que ha dado el mundo tecnológico en la última década.

El propio Ilya Sutskever finalizó su intervención al respecto comprimiendo su idea en una sola frase: “Este es el resumen de por qué la IA podrá hacer todas esas cosas: porque tenemos un cerebro, y un cerebro es una computadora biológica”, sentenció.