Mark Cuban, inversor milmillonario, ataca el buenismo en Internet: "La neutralidad en la red es la cosa más tonta"

El paso del tiempo ha dotado de Internet y a sus actores cada vez de más poder. La influencia que ejercen las redes sociales es motivo de debate como lo es la desinformación que se puede generar desde diferentes plataformas. Esto es algo que para algunos resulta inevitable dentro de un espacio en el que todo el mundo tiene cabida y por tanto quiere una pequeña o una gran victoria en la red.

La polémica con la deriva a la que se dirige la red no es ni mucho menos nueva y buena prueba de ello está en que una década atrás ya había personas con una gran relevancia que no escondían su opinión al respecto. Es el caso de Mark Cuban, empresario estadounidense que tuvo la oportunidad de posicionarse acerca de si la equidistancia en la red es beneficiosa o tan solo una quimera.

Contrario a la regulación en Internet

Para el millonario americano, creer que Internet puede ser un campo en el que todo se mantenga en el gris sin irse al blanco o negro era ya en 2015 sencillamente imposible y así lo reconoció en una entrevista para la televisión estadounidense CNBC. En su intervención y a pregunta de la entrevistadora, Cuban no dudó en catalogar de tontería siquiera el hecho de pensar en esa ecuanimidad: “Creo que la neutralidad de la red es lo más tonto que existe”, señaló de forma tajante en el comienzo de su respuesta.

El afamado inversor, que dejó de ser dueño de los Dallas Mavericks en 2023, no se quedó ahí y argumentó su postura en el hecho de que bajo su opinión todo se debía a una persecución de un par de grandes compañías con el objetivo de tenerlas bajo control: “Realmente, la base de la neutralidad de la red no es un argumento técnico, no es un argumento comercial, es pura y simplemente una demonización de un par de grandes empresas y para mí como capitalista eso está mal”.

Quedaba claro ya en 2015 que la posición de Cuban la definía su estatus de hombre acaudalado que se siente cómodo cuanto menos control y regulación haya sobre cualquier actividad. Sería interesante ver la idea de Cuban acerca de la regulación que se empieza a plantear en un tema al que ve tanto futuro como la inteligencia artificial.

Cuban señalaba en aquella intervención a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos como brazo ejecutor de ese control, con el beneplácito de los comisionados que fueran renovando sus cargos en cada legislatura para tratar de que nada cambiase: “van a arruinar Internet para todos, así que propongamos nuevas reglas y regulaciones que la FCC intentará hacer cumplir con un nuevo grupo de comisionados cada cinco años aproximadamente, vamos a crear todas estas nuevas reglas para protegerlo y mantener las cosas como están”, aseveraba con un tono firme en el que se dejaba entrever su descontento con ese tipo de medidas.