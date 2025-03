Mark Cuban, inversor millonario, lanza un poderoso consejo: “Si tuviera 20 años, dedicaría cada hora de mi tiempo a aprenderlo”

No hace falta echar la vista muy atrás para ser conscientes de que los avances en materia de inteligencia artificial se producen a un ritmo vertiginoso. Las aplicaciones en que esta disciplina se ha asentado y es una herramienta con funcionamiento pleno no dejan de crecer y las empresas del sector tecnológico buscan cada día nuevos talentos en este campo para obtener ese punto de ventaja que les haga destacar frente a sus competidores.

Cuando además alguien de la relevancia empresarial de Mark Cuban es quien pone sobre la mesa la importancia de subirse a la ola de la inteligencia artificial para optar a una mejor posición futura, tal vez sea momento de tomar nota y aceptar el consejo.

El multimillonario aprovechó el marco del evento de cine y entretenimiento SXSW, celebrado este mismo mes de marzo en Austin, Texas (Estados Unidos) y lanzó una recomendación muy clara: que los jóvenes no dejen pasar el tren de la inteligencia artificial.

Fundamental la formación en inteligencia artificial

Parece que el momento actual puede ser el del despegue definitivo de una tecnología emergente con usos inagotables y Cuban así se lo ha querido ver a quienes están pensando qué camino tomar: "Si tuviese 16, 18, 20 o 21 años hoy, dedicaría cada minuto de mi tiempo a aprender sobre IA", manifestó.

Resulta interesante ver cómo alguien como Cuban habla con esa rotundidad de un sector por el que apostar para la gente más joven y en otro momento de su intervención no quiso dejar pasar la oportunidad de remarcar el mensaje: "quien se lo tome en serio, va a arrasar", añadió. Unas palabras que nacen sin duda de la convicción más que del interés, puesto que Cuban no tiene relación directa con ninguno de los actores principales dentro del mundo de la inteligencia artificial.

Lo que sí tiene el ex dueño de los Dallas Mavericks es una empresa centrada en el mundo del cine y entretenimiento, 2929 Entertainment y a ella también quiso hacer alusión durante su participación en el evento en cuestión para marcar, ahí sí, cierta distancia entre lo que puede y lo que no puede dar la inteligencia artificial. El multimillonario estadounidense tiene claro que el papel de la creatividad tiene que seguir teniendo el sello humano por mucho que éste se apoye en la inteligencia artificial: "La IA nunca es la respuesta. Es una herramienta", quiso puntualizar.

Sea como sea, el camino en ocasiones tiene sus obstáculos y Cuban también quiso aprovechar el altavoz que se le daba ante los jóvenes para recordar que no siempre se obtiene el éxito a las primeras de cambio. Él mismo reconoció haber tenido varios traspiés en sus aventuras empresariales que sirvieron como lección de la que extraer enseñanzas para corregir hasta lograr el éxito, pero sabiendo que no hay que tirar la toalla: "no importa cuántas veces fracases. Solo necesitas tener razón una vez", apostilló.