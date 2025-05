Mark Zuckerberg, CEO de Meta, duro con las universidades: "no creo que estén preparando a la gente para los trabajos de hoy en día"

Mark Zuckerberg, el mandamás de Meta y probablemente el universitario que abandonó Harvard más famoso del mundo, ha lanzado un dardo envenenado contra el sistema educativo superior. En una reciente entrevista, el creador de Facebook ha cuestionado abiertamente si las universidades están realmente equipando a los estudiantes con las habilidades que necesitan para el mercado laboral actual.

Zuckerberg, quien dejó Harvard en su segundo año para centrarse en hacer crecer Facebook (aunque luego recibió un título honorífico ), no se anduvo con rodeos en una charla con el comediante Theo Von. "No estoy seguro de que la universidad esté preparando a la gente para los trabajos que necesitan tener hoy en día", afirmó.

Para el CEO de Meta, este es un "gran problema", especialmente cuando se combina con la enorme carga de la deuda estudiantil que muchos acumulan en países como Estados Unidos (donde la media supera los 29.000 dólares por graduado).

Eso sí, Zuckerberg reconoce el valor social de la experiencia universitaria. Admite que para muchos es un momento formativo clave, la primera vez que salen de casa, y él mismo conoció allí a gente crucial en su vida, incluyendo a su esposa Priscilla Chan (quien, curiosamente, tomó la decisión de cerrar un colegio para niños con dificultades económicas recientemente) y a los cofundadores de Facebook.

Pero diferencia claramente la parte social de la preparación laboral. "Sería una cosa si fuera solo una especie de experiencia social", comentó, "pero si no te está preparando para los trabajos que necesitas y estás empezando [tu vida laboral] en este gran agujero [de deuda], entonces creo que eso no es bueno".

En su opinión, la sociedad tendrá que afrontar una "evaluación" o "reconocimiento" sobre si el camino universitario tradicional tiene sentido para todo el mundo en el contexto actual.

Zuckerberg cree que la idea de que "quizás no todo el mundo necesita ir a la universidad" está dejando de ser un tabú. Señala que hay muchísimos trabajos que no requieren un título universitario y que esta opinión es más aceptada ahora que hace diez años. Estudios recientes, como uno de Deloitte, parecen darle la razón, mostrando que un tercio de la Generación Z y Millennials renuncian a la educación superior por costes o porque eligen carreras que no la exigen.

Curiosamente, cuando le preguntaron si se debería enseñar inteligencia artificial en etapas más tempranas como la secundaria, Zuckerberg se mostró cauto. Indicó que la tecnología cambia muy rápido (él mismo ya no usa las habilidades que aprendió con 15 años), pero sí ve valor en "entender la tecnología y entender cómo usarla", más allá de aprender lenguajes de programación específicos que pueden quedar obsoletos.

Al final, para Zuckerberg, más allá de asignaturas concretas (él mismo disfrutó estudiando Latín y Griego, "aunque no sea útil para nada práctico" ), lo valioso es tener buenos mentores y profesores. Sus declaraciones, viniendo de alguien que construyó un imperio tras abandonar la universidad, sin duda añaden más leña al debate sobre el rol y la efectividad de la educación superior tradicional en el siglo XXI.