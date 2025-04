Max enseña y fecha sus próximas novedades en un mismo tráiler: 'El Pacificador', 'Bienvenidos a Derry', 'Hacks' y más

Aquello de cambiar de imagen de vez en cuando o incluso de volver a los colores originales no está mal, y eso es exactamente lo que hizo el servicio de streaming Max hace tan solo unos días, que aprovechó la ocasión para, además, anunciar un nuevo plan básico con anuncios, pero nosotros a lo que hemos venido es a ver cosas.

Cine y series, principalmente, aunque si se cuela algún que otro documental interesante tampoco le vamos a hacer ascos, como es el caso de la nueva programación de una plataforma que ha aglutinado en un mismo vídeo varias de sus próximas y más interesantes propuestas.

Breve vistazo en vídeo

Max ha querido hacer las delicias de sus suscriptores con un tráiler que destapa una amplia selección de lanzamientos para 2025, combinando esperados regresos y nuevas apuestas. Entre las series destacadas se encuentra la nueva temporada de Hacks, que promete más risas con Jean Smart y Hannah Einbinder, y los nuevos episodios de Los Gemstone, que seguirán las locuras de esta familia disfuncional.

También se anunció el regreso deCeltics City, un original de HBO, y la segunda temporada de The Last of Us, una de las joyas de la corona, que llegará el 13 de abril de 2025, como ya sabíamos. Y para los fans del presentador y humorista, Siguiendo a Conan O'Brien tendrás asimismo una nueva temporada muy pronto.

Entre los proyectos más novedosos, Max presenta la miniserie en dos partes Pee-wee as himself, que se estrenará este año, y The Rehearsal, que regresa con más experimentos de Nathan Fielder el 20 de este mismo mes. La continuación de Sexo en Nueva York, And Just Like That, confirma igualmente su nueva temporada, mientras que la película exclusiva de HBO Bienvenidos a Mountainhead, dirigida por el creador de Succession Jesse Armstrong y protagonizada por Steve Carell, está fechada para el 31 de mayo de 2025.

Pero hay más

Otras series como Una ola de treinta metros, Task con Mark Ruffalo, La edad dorada (tercera temporada), The Chair Company y Duster también se suman a la lista, junto al documental en dos partes sobre Billy Joel. No podían faltar las apuestas más ambiciosas, como la serie precuela Bienvenidos a Derry, que explora los orígenes de It, y el esperado regreso de El Pacificador, con John Cena al frente, programado para el 21 de agosto de 2025.