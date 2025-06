La mejor película coreana de todos los tiempos está en streaming y es imposible de olvidar

¿Cuánto tiempo hace que no sales del cine diciendo "WOW"? Yo, confieso, desde 2019. En los últimos años, cantidad de salas me habrán visto irme a casa con una sonrisa en la cara, satisfecha, con los ojos llorosos, en estado tensión, con cierto miedo o incluso defraudada porque esperaba más, pero muy pocas películas han conseguido dejarme boquiabierta. Y esta es una de ellas.

Bong Joon-ho -que este año ha estrenado Mickey 17 con Robert Pattinson- ya había dejado huella con películas como Memories of Murder o The Host, pero con esta dio el salto definitivo al reconocimiento global, mostrando al mundo el poder del cine surcoreano. El mismo que, un par de años más tarde, se asentaría del todocon El juego del calamar. La película es una ingeniosa mezcla de comedia negra, drama y thriller, y poco a poco va construyendo una historia que, aunque parte de una realidad muy concreta, conecta con cualquier espectador. Además, no da ni un solo minuto de respiro y sorprende hasta la última escena.

Una historia que empieza con una mentira y termina en caos absoluto

Ambientada en una ciudad de Corea del Sur, la historia sigue a la familia Kim, quienes viven en un semisótano en condiciones precarias, apañándose para salir adelante con trabajos mal pagados, chapuzas ocasionales y pequeñas estafas. Sin embargo, su suerte parece cambiar cuando el hijo mayor, Ki-woo, consigue una oportunidad inesperada: que le recomienden para dar clases particulares a la hija de los Park, una familia adinerada que vive en una lujosa casa de diseño. Y ese será el punto de partida de una relación cada vez más estrecha -y compleja- entre dos mundos que, a pesar de compartir ciudad, viven en realidades completamente opuestas.

Poco a poco, los Kim van infiltrándose en la vida de los Park, fingiendo no conocerse entre ellos y adoptando otras identidades para trabajar en la casa. Al principio, la película parece una sátira social ingeniosa y divertida, pero un giro inesperado transforma la trama en un oscuro y retorcido juego de clases, secretos ocultos y violencia. ¿El resultado? Convertirse en la primera cinta de habla no inglesa en ganar el Oscar a 'Mejor película', además de arrasar en festivales internacionales, llevarse la Palma de Oro en Cannes y colocarse como la 19ª mejor película del siglo XXI, según el ranking de FilmAffinity. ¿Algo más? Pues la verdad es que sí, porque tiene un pedazo de 99% de apoyo de la crítica en Rotten Tomatoes.

Si te gusta el cine y no has visto 'Parásitos', es prácticamente una obligación que lo hagas en cuanto saques un rato libre. Exactamente, 126 minutos, que es el tiempo que dura esta película. Lo bueno, es que no tendrás problema para encontrarla en streaming, porque raro sería que no estés suscrito a alguna de las tres plataformas donde se encuentra disponible: Max, Movistar Plus+ y Prime Video.