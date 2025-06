Netflix encuentra relevo para 'Élite' con 'Olympo', el fenómeno juvenil sobre deportistas de alto rendimiento que lidera Clara Galle

Quien avisa no es traidor, y la plataforma de streaming más famosa del planeta ya nos anunció hace unos meses que no estábamos preparados para lo nuevo de Netflix en 2025. Esta semana, los fanáticos de las tramas juveniles deben tener en el radar 'Olympo', una serie española que parece ser la nueva 'Élite', pero más centrada en la competición que en los líos entre sus estudiantes (o no). Al margen de esto, también llega un drama familiar inspirado en hechos reales que promete causar sensación (Aguas turbias), una película animada donde el k-pop y los demonios se fusionan y, sobre todo, un buen puñado de documentales.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 16 al 22 de junio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 14 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

Justin Willman: Magic Lover - martes 17 de junio

- martes 17 de junio Kaulitz y Kaulitz (Temporada 2) - martes 17 de junio

- martes 17 de junio Fiasco total: El alcalde del caos - martes 17 de junio

- martes 17 de junio Comida para Phil (Temporada 8) - miércoles 18 de junio

- miércoles 18 de junio Rosario Tijeras (Temporada 4) - miércoles 18 de junio

- miércoles 18 de junio Yolanthe - miércoles 18 de junio

- miércoles 18 de junio America’s Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys (Temporada 2) - miércoles 18 de junio

- miércoles 18 de junio Aguas turbias - jueves 19 de junio

- jueves 19 de junio Las mil muertes de Nora Dalmasso - jueves 19 de junio

- jueves 19 de junio Olympo - viernes 20 de junio

- viernes 20 de junio Semidulce 2 - viernes 20 de junio

- viernes 20 de junio Las guerreras k-pop - viernes 20 de junio

- viernes 20 de junio Torre Grenfell: El incendio al descubierto - viernes 20 de junio

Kaulitz y Kaulitz (Temporada 2)

Kaulitz y Kaulitz es un reality íntimo y divertido que sigue la vida y aventuras de los hermanos gemelos Tom y Bill Kaulitz, conocidos mundialmente como la banda de rock Tokio Hotel, mientras comparten su vida entre Los Ángeles y su tierra natal, Alemania. A través de fiestas, giras, dramas familiares, momentos cotidianos y temas personales, como la sexualidad de Bill, la serie ofrece una mirada sincera a cómo equilibran fama y vida privada.

En la segunda temporada, después de cinco meses de gira, los hermanos regresan a Los Ángeles y celebran su cumpleaños por todo lo alto. A lo largo de los episodios, los gemelos acuden a una sesión con una vidente para analizar aspectos de su pasado y futuro, revisan recuerdos en una bodega y asisten a una cena con viejos amigos. Además, podremos ver momentos en el estudio de grabación, tanto de su música como de su pódcast, un viaje de Bill a Austin, su participación en el Oktoberfest en Múnich, la legendaria fiesta de Halloween de Heidi Klum, un viaje en autocaravana y la preparación para la final de La Voz Alemania.

La docuserie consta de 8 capítulos, con una duración que oscila entre 37 y 49 minutos cada uno. Está disponible en Netflix desde hoy mismo, martes 17 de junio.

Aguas turbias

Ambientada en Havenport, una pequeña ciudad de la costa de Carolina del Norte, en Estados Unidos, esta serie narra la historia de los Buckely, una poderosa familia que ha dominado durante décadas el negocio pesquero y la restauración. Sin embargo, el control de la empresa empieza a desmoronarse cuando el patriarca (Holt McCallany) sufre dos infartos y cae gravemente enfermo, justo cunado la competencia y los cambios del nuevo milenio amenazan su hegemonía. Desesperados por mantener a flote el negocio y su estatus, los Buckley acaban involucrándose en actividades ilegales, mientras las tensiones familiares van en aumento, especialmente cuando la hija mejor (Melissa Benoist) se mete en una relación que podría poner en riesgo el futuro de todos.

La serie consta de8 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno.Estará disponibleen Netflix a partir del jueves 19 de junio.

Olympo

Amaia Olaberria (Clara Galle), la capitana del equipo nacional de natación artística, es una joven perfeccionista y autoexigente que no tolera el fracaso. Su día a día está en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Pirineos, donde entrenan los atletas más prometedores de España, y todo va bien hasta que su mejor amiga y compañera de equipo, Núria (María Romanillos), la supera por primera vez. Esto despierta sospechas sobre el inexplicable aumento de rendimientode algunos deportistas, y a partir de ese momento, Amaia y sus compañeros se ven envueltos en una intensa competición donde presión, traiciones, lazos amorosos y secretos salen a la luz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos jóvenes para alcanzar la gloria y, sobre todo, mantenerse en ella?

La serie consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 20 de junio.

Las guerreras k-pop

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres superestrellas de una girl band de k-pop que, cuando no están llenando estadios y siendo el centro de atención de millones de fans, llevan una doble vida como cazadoras de demonios. ¿Y qué tienen que hacer exactamente? Pues, obviamente, proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales que acechan en la sombra del mundo del espectáculo. Sin embargo, su misión se complica cuando deben enfrentarse a su mayor desafío: una boy band rival, los Saja Boys, cuyos integrantes son en realidad demonios encubiertos que buscan robar las almas de sus seguidores.

La película tiene una duración de 1 hora y 35 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 20 de junio.