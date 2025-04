¿Cuánto durará la franquicia de 'The Walking Dead'? Se cree podría continuar hasta 2040

Scott M. Gimple, quien ocupa el rol de director de contenido en la franquicia The Walking Dead, ha explicado cómo ve el futuro de la franquicia de zombis. Basada en la serie de cómics de Robert Kirkman, la exitosa serie de terror de AMC se estrenó en 2010 y sigue a un grupo de supervivientes liderados por Rick Grimes en su lucha por conservar su humanidad en un apocalipsis zombi.

La serie troncal de The Walking Dead finalizó en 2022 con el estreno de la temporada 11, pero la franquicia ha seguido expandiéndose a través de varios spin-offs que continúan las historias de algunos de los personajes más importantes. Las series paralelas más recientes son The Ones Who Live, Daryl Dixon y Dead City, dos de las cuales estrenarán nuevas temporadas próximamente.

Un futuro largo para The Walking Dead

En una entrevista con SFX, Scott M. Gimple confesó que creía que The Walking Deadpodría dilatarse en el tiempo hasta 2040 y posiblemente más allá. El guionista y productor explicaba que la clave está en el atractivo elenco de personajes que forman parte de la franquicia, muchos de los cuales podrían explorarse en una futura serie. Así lo contaba:

"Veo ese potencial. The Walking Dead trata sobre personajes emocionantes en un mundo implacable, pero que no carece de esperanza. Como hay tanto en juego, las decisiones que toman estos personajes los definen y los cambian, de una forma u otra. Esa es la esencia de una gran historia. El terror, la acción, la emoción, el descubrimiento… Todo eso puede continuar".

También confesaba que existían personajes de todas las series de The Walking Dead con los que le encantaría volver a contar historias. Aunque las series de Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond parecen tener un cierre, aún quedan varias sin final a la vista y otras que siguen siendo una incógnita. Las palabras de Scott M. Gimple parecen confirmar que las próximas temporadas confirmadas de The Walking Dead podrían no ser el final.

Como es lógico, el principal problema que subyace con cualquier franquicia que se extiende durante tanto tiempo es que el público puede cansarse. Aunque la popularidad de The Walking Dead no sea la misma que antes, los spin-offs siguen teniendo éxito en términos de audiencia, lo que sugiere que aún existe interés en este mundo infestado de zombis en el que la esperanza pende de un solo hilo. Queda por ver si The Walking Dead es capaz de durar otros 15 años, pero Scott M. Gimple se muestra optimista.