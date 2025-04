motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra, oficiales: diseño renovado, potencia de sobra, cámaras premium y nuevas funciones de IA con MotoAI

Después de semanas de rumores y filtraciones como una reciente del conocido leaker Evan Blass que reveló las prestaciones del modelo más avanzado de la serie, finalmente hoy Motorola ha presentado en sociedad su nueva familia de smartphones plegables "tipo concha", la cual está compuesta por dos dispositivos: los motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra.

A continuación te contamos todo lo que debes saber de los grandes rivales del Samsung Galaxy Z Flip7, unos motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra que destacan por contar con un diseño premium, con unos procesadores "top", con un sistema de cámaras de gama alta y con una gran variedad de funcionalidades de IA gracias a Moto AI, el renovado asistente de Inteligencia Artificial de la firma propiedad de Lenovo.

motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra: toda la información

Lo primero que nos gustaría destacar de la nueva familia de smartphones plegables compactos de Motorola es su calidad de construcción y su diseño, ya que los motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra apuestan por unos materiales y unos acabados realmente premium. Así, nos encontramos con los primeros terminales del mercado fabricados en Alcantara, gracias a una estrecha colaboración con la mítica marca italiana, o con un acabado en madera auténtica.

Además, los dos modelos de la nueva serie RAZR 60 cuentan con una nueva bisagra de titanio que, según la marca, es 4 veces más resistente que las de acero inoxidable y que es capaz de soportar hasta un 35 % más de pliegues y también son resistentes al agua y al polvo gracias a la certificación IP48.

Asimismo, tanto el RAZR 60 como su variante "Ultra" están disponibles en una gran variedad de colores exclusivos seleccionados por Pantone como Scarab, Mountain Trail, Cabaret, Rio Red o Gibraltar Sea, entre otros.

El diseño al completo del motorola RAZR 60 en su color Gibraltar Sea Motorola

Si nos metemos de lleno en sus prestaciones, debes saber que el primer gran punto fuerte de los nuevos motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra son unas pantallas interior y exterior de gran calidad. Así, el motorola RAZR 60 cuenta con una pantalla interna equipada con un panel pOLED de 6,9 pulgadas compatible con el estándar HDR10+ que te ofrece más de 1.000 millones de colores y unos negros muy profundos y una pantalla externa inmersiva de 3,6 pulgadas.

Por su parte, el motorola RAZR 60 Ultra monta una pantalla exterior interactiva de 4 pulgadas que te ofrece una visión completa que es un 40 % mayor que la de otros dispositivos similares y que es la primera de su clase en estar protegida con un cristal Gorilla Glass-Ceramic y con una pantalla interior pOLED de 7 pulgadas con una resolución superior a la de su antecesor y que es el primer panel del mercado en contar con la certificación Pantone Validated, algo que nos asegura unos colores vibrantes y fieles a la realidad.

Bajo el capó de los motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra nos encontramos con dos procesadores de gama alta: un MediaTek Dimensity 7400X en el modelo base y un Qualcomm Snapdragon 8 Elite en la versión "Ultra". Estos dos chipsets mejoran el rendimiento de sus antecesores en hasta un 15 % y te permitirán sacarle el máximo partido a las funciones de IA de estos dos smartphones.

Otro de los aspectos clave de los nuevos plegables "tipo concha" de Motorola es su gran autonomía, ya que el RAZR 60 monta una batería de 4.500 mAh que promete más de un día de uso continuo y que dispone de una carga "rápida" por cable de 30 W e inalámbrica de 15 W y el RAZR 60 Ultra equipa una batería de 4.700 mAh que promete hasta 36 horas de uso y que tiene un sistema de carga "ultrarrápida" por cable de 68 W que te ofrece energía para todo el día con una carga de tan solo 8 minutos y también carga inalámbrica de 30 W y carga inalámbrica inversa.

El motorola RAZR 60 UItra en su impresionante acabado en madera auténtica Motorola

En lo que respecta al apartado fotográfico, el motorola RAZR 60 apuesta por un triple módulo de cámaras traseras que está compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor macro con la misma resolución que el anterior y el motorola RAZR 60 Ultra sube la apuesta al equipar un triple sistema de cámaras traseras de 50 megapíxeles cada una, las cuales te permiten grabar vídeos en Dolby Vision y con sonido Dolby Atmos.

Además, el sistema fotográfico del RAZR 60 Ultra incluye una serie de funciones de IA realmente interesantes como el modo Flex View, la vista previa externa y otras características como Group Shot, Action Shot o Signature Style, una funcionalidad que utiliza la IA para aprender tus preferencias en función de las imágenes que seleccionas y ajustar automáticamente tus fotos para garantizar que se alinean con tu estética personal.

Pero estas no son las únicas funciones de IA que se incluyen en los nuevos motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra, ya que estos dos nuevos plegables llegan con una versión renovada de Moto AI, el asistente de IA de la marca. Esta nueva variante de Moto AO es compatible tanto con Gemini, el chatbot de IA de Google, como con su función Gemini Live, dispone de nuevas funcionalidades avanzadas que te facilitarán la vida como Ponerme al día, Prestar atención o Recordar esto e incorpora algunas funciones exclusivas de su pantalla externa como Next Move, una característica que reconoce el contenido en pantalla y te ofrece sugerencias personalizadas, Playlist Studio que te permite crear listas de reproducción temáticas, Image Studio para crear contenido visual inspirado en un próximo viaje y Smart Connect with AI, una práctica herramienta para acceder a cualquier función de Moto AI con un simple comando de voz.

motorola RAZR 60 y RAZR 60 Ultra: disponibilidad y precios

El nuevo motorola RAZR 60 estará disponible próximamente para su compra a través de la tienda oficial de la marca por un precio oficial de 799 euros, mientras que el motorola RAZR 60 Ultra ya se puede comprar tanto desde la página web oficial del fabricante como de los distribuidores habituales por un precio de 1.299 euros.