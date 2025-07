Ni 'Black Mirror' ni 'Years and Years': esta distopía es la advertencia más brutal de nuestro tiempo

Aunque las series no sean tu fuerte, es prácticamente imposible que la imagen de unas mujeres con túnica roja y cofia blanca no te resulte familiar. ¿La tienes en mente? Claro que sí: se ha convertido en un icono de protesta feminista en medio mundo. Lo que quizá no sepas es que todo empezó con una novela de Margaret Atwood, que en 2017 dio el salto a la televisión y terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Desde su estreno, la serie no solo conquistó a la crítica -15 premios Emmy, 2 Globos de Oro y más de un 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes lo avalan-, sino que también se convirtió en espejo y advertencia en tiempos convulsos. Parte de su impacto reside en la estética: está inspirada en pinturas religiosas y arquitectura puritana, reforzando así la sensación de opresión y dogma en cada plano. El resultado es una serie que trasciende la pantalla para colarse en la conversación política global y, según la propia autora, jamás se hubiera imaginado este bombazo cuando la historia salió de su puño y letra en los años 80.

La religión dicta las reglas y las mujeres pagan el precio

En un futuro cercano, Estados Unidos ha desaparecido para dar paso a la República de Gilead, una dictadura teocrática y ultraconservadora surgida tras una guerra civil. La crisis ambiental y las enfermedades han provocado una drástica caída de la natalidad, y bajo este nuevo orden la religión manda: las mujeres fértiles son reducidas a simples criadas, forzadas a concebir hijos para los poderosos comandantes y sus esposas, quienes son incapaces de procrear. Todo funciona bajo una rígida jerarquía marcada incluso por el color de las vestimentas: rojo para las criadas, azul para las esposas, verde para las sirvientas y marrón para las tías, encargadas de adoctrinar y vigilar.

En medio de esta opresión se encuentra June Osborne (Elisabeth Moss), asignada al hogar del comandante Waterford (Joseph Fiennes) y su esposa Serena Joy (Yvonne Strahovski). Su existencia es constantemente vigilada y regida por rituales religiosos, siendo sometida a violaciones ritualizadas conocidas como "La Ceremonia". A través de flashbacks conocemos su vida antes del golpe -cuando era madre y esposa-, cómo perdió todo lo que amaba y su lucha por sobrevivir, conservar su identidad y, sobre todo, reencontrarse con su hija. Sin caer en spoilers, solo podemos decirte que te prepares para una serie que va cargándose de tensión con el paso de las temporadas, hasta que se intenta desmantelar el régimen.

'El cuento de la criada', cuyo título original es The Handmaid's Tale, se encuentra disponible actualmente en dos servicios de streaming: HBO Max y Movistar Plus+. Ha estrenado la última hace apenas tres meses, dejándonos una cifra total redondísima: 6 temporadas y 66 capítulos a sus espaldas, cada uno con una duración de entre 45 y 55 minutos. Piénsatelo bien, porque como te embarques en ella, ya no podrás abandonarla.