Tenemos que hablar de unos auriculares JBL de gama media que están 40 euros más baratos del precio recomendado, y no son otros que los JBL Tune Flex TWS, que tienen más de 6.100 valoraciones en Amazon y reseñas positivas. Son unos auriculares inalámbricos con certificación IPX4 de resistencia al agua y al sudor. En cuanto a características, te sorprenderán por todo lo que ofrecen. Además, están disponibles en tres colores: negro, blanco y azul.

Antes de echar un vistazo a sus características, vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. Los JBL Tune Flex TWS tienen un precio recomendado de 99,99 euros, pero actualmente están disponibles por 70,99 euros en la web de JBL. Ahora bien, si aprovechas la oferta de Amazon serán tuyos por tan solo 59,99 euros. Cabe mencionar que, si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar pasar, no todos los días tienen un 40 % de descuento.

Ahorra 40 euros comprando los JBL Tune Flex TWS en Amazon

Al estar hablando de unos auriculares es muy importante que sean cómodos, y aquí los JBL Tune Flex TWS no decepcionan al tener un diseño ergonómico. Además, son muy ligeros. Por lo tanto, los puedes usar mientras haces ejercicio. Es más, en la caja viene un juego de tres pares de almohadillas de diferentes tamaños para que encuentres el que mejor se adapte a ti. Como puedes ver, JBL ha pensado en todo.

Por otro lado, los controladores de 12 milímetros han sido mejorados con el fin de mejorar la calidad de audio. Aquí destacan por ofrecer unos graves más profundos gracias a JBL Pure Bass. Tampoco podía faltar la cancelación activa de ruido con Smart Ambient. Esto último permite escuchar el entorno para que puedas andar más seguro. Por si no fuera suficiente también cuentan con TalkThru, una función que, si la activas, podrás mantener una charla sin tener que quitarte los auriculares.

En cuanto a las llamadas manos libres, al incorporar cuatro micrófonos te escucharán de forma clara y nítida, incluso en entornos ruidosos. Y, pasando a la autonomía, decir que su batería ofrece hasta 6 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido desactivada. Si haces uso del estuche de carga esto aumenta hasta las 32 horas.

Aprovecha esta oferta y hazte con los JBL Tune Flex TWS por 59,99 euros, no te arrepentirás. Si finalmente decides comprarlos, te recomendamos que los añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento y sabemos cuántas unidades hay disponibles.

