Bueno, bonito y barato, así es este portátil Lenovo que es perfecto para trabajar o estudiar

A Amazon no le ha temblado el pulso a la hora de volver a tirar el precio del Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 por debajo de los 400 euros, un portátil para estudiar o trabajar que no está nada mal a nivel de características. Si estás buscando un portátil versátil a buen precio, entonces tienes que echarle un vistazo, puede que te interese. De hecho, es uno de los mejores portátiles baratos de su categoría que puedes comprar ahora mismo.

Cabe mencionar que este portátil tiene un precio de venta recomendado de 549 euros, pero lo puedes encontrar por tan solo 399 euros en Amazon. Al estar hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlo. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las especificaciones técnicas.

Llévate el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 al mejor precio en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo Lenovo

No hace falta gastar mucho dinero si buscas un portátil para ofimática, navegación web, entrenamiento o cualquier otra tarea que no sea muy exigente. Este equipo puede con todo esto y mucho más, y aquí tiene mucho que ver su procesador AMD Ryzen 5 7520U y los 16 GB de RAM. Esto garantiza un buen rendimiento bajo cualquier escenario. Además, cuenta con 512 GB de SSD para que puedas instalar todos tus programas.

Ahora bien, hay que dejar claro que no es un portátil gaming, aunque al contar con una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 610M puede mover algunos juegos, aunque no esperes que mueva títulos triple A. Para esto último hay que recurrir a servicios de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW. Ambos servicios funcionan bastante bien, siempre y cuando la conexión a Internet sea rápida y de baja latencia.

En cuanto a conectividad, este equipo tiene un lector de tarjetas, x2 USB tipo A, x1 HDMI, x1 USB tipo C, x1 conector combinado de auriculares y micrófono, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi. Ahora bien, ¿qué hay de la pantalla? El Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 tiene una pantalla Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) de 15,6 pulgadas. Por último, decir que este portátil no viene con Windows 11 preinstalado. Ahora bien, que no cunda el pánico, instalar el sistema operativo de Microsoft es fácil y rápido.

Si bien hay muchos portátiles por menos de 400 euros, es difícil encontrar uno que esté a la altura del Lenovo IdeaPad 1 Gen 7, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar. Aprovecha esta oferta y ahorra 150 euros, no te arrepentirás. Pocos portátiles ofrecen tanto por tan poco.

