ACEMAGIC es un de los muchos fabricantes que llevan bastante tiempo apostando por el mercado de los mini PCs y sus equipos destacan por tener una buena relación calidad-precio. Pues buen, uno de sus ordenadores, y más concretamente el ACEMAGIC V1, tiene un 33 % de descuento en Amazon y su precio no te dejará indiferente, para bien. Por cierto, al contrario que otros mini PCs, este viene con Windows 11 preinstalado, así que no hay que comprar la licencia OEM por separado.

El ACEMAGIC V1 tiene un precio de venta recomendado de 299 euros, pero lo puedes encontrar por tan solo 199,90 euros en Amazon. Aunque no es el mínimo histórico ya que hace unas semanas estuvo disponible por 189,90 euros, sigue siendo una oferta irresistible. Además, las reseñas por parte de los usuarios son positivas y tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Hazte con el ACEMAGIC V1 por 199,90 euros en Amazon

Ya sea para usarlo en tu casa o en la oficina, este mini PC es un acierto. Aunque es un equipo de gama baja, es lo suficientemente potente para ofrecer un buen rendimiento en las tareas del día a día relacionadas con la ofimática, como edición de documentos, creación de presentaciones, hojas de cálculo y mucho más. Como es lógico, también se puede usar para navegación web, entretenimiento e incluso para jugar a juegos indie que sean poco exigentes y títulos retro. Ahora bien, al ser un equipo con un procesador de bajo consumo y una tarjeta gráfica integrada, no esperes que mueva juegos triple A. No obstante, siempre puedes jugar a través de la nube. Por ejemplo, en Xbox Cloud Gaming (incluido en Xbox Game Pass Ultimate) hay títulos de la talla de Halo Inifinite, The Elder Scrolls IV; Oblivion Remastered o Forza Motorsport, entre otros.

En el interior del ACEMAGIC V1 hay un procesador Intel N150 de 4 núcleos, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Esto último se puede reemplazar por una unidad de hasta 2 TB. Como puedes ver no está nada mal para ser un equipo tan barato. Además, al ser tan pequeño y compacto lo puedes poner en cualquier lugar.

Aunque este ordenador solo mide 100 x 100 x 33 milímetros, no está nada mal a nivel de conectividad. Tiene x2 USB 2.0, x1 HDMI 2.0 (4K/60 Hz), x2 USB 3.2 tipo C Gen2, x1 DisplayPort 1.4, x1 Gigabit Ethernet, x1 conector para auriculares de 3,5 milímetros, Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 5.

Si bien hay muchos mini PCs por menos de 200 euros, no todos llevan un Intel N150, por eso se trata de un equipo a considerar, sobre todo si tienes un presupuesto muy ajustado. Así que, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Aprovecha que está rebajado 99,10 euros y llévatelo por tan solo 199,90 euros, no te decepcionará.

